Schiaffeggia studente sul bus, l’autista chiama i carabinieri

Avrebbe strattonato e poi schiaffeggiato uno studente minorenne, per poi strappargli la collanina che aveva al collo. L’episodio mercoledì alle 14.30 sull’autobus della linea 8A diretto a Ponte San Pietro e pieno di studenti e studentesse di rientro da scuola. «Mia figlia di 14 anni, anche lei studentessa, ha assistito terrorizzata e inerme all’aggressione – racconta una mamma –. Nessuno è intervenuto a bloccarlo, ma l’autista ha fermato l’autobus e gli intimato per due volte al passeggero alterato di scendere». Prima di scendere ha però lanciato la birra che stava bevendo contro la paretina di separazione tra passeggeri e autista, che ha chiamato il 112.

«Mia figlia è scesa e ha cambiato bus – aggiunge la mamma –: è arrivata a casa molto spaventata e in pena per il ragazzo che ha subito l’aggressione. Speriamo che abbia raccontato ai suoi familiari che oggi è stata davvero una brutta giornata, che si è però fortunatamente si è conclusa senza sangue. Si può vivere così? Finché i miei due figli, entrambi studenti, non tornano a casa, noi viviamo col fiato sospeso. Il mio è lo sfogo di una madre – conclude –, ma mi chiedo anche come mai a quell’ora non ci siano più controlli sui mezzi, pieni di nostri figli».