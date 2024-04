Scomparso un 50enne a Brembate Sopra: ricerche in corso

Non si hanno più notizie da lunedì scorso d i Morgan Nazzaro , un uomo di 50 anni di Brembate Sopra , separato, due figli. I famigliari hanno presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri di Ponte San Pietro , che per tutta la giornata di martedì lo hanno cercato ma senza risultato (almeno fino a tarda sera) con l’aiuto degli uomini della Protezione civile e dei vigili del fuoco.

Non si conoscono i motivi dell’allontanamento da casa da parte del cinquantenne, l’uomo in passato non l’avrebbe mai fatto. In casa la sorella ha trovato chiavi e portafogli ma pare che un pagamento sia stato effettuato con una sua carta in un market di Ambivere.