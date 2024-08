Terno d’Isola, la preghiera per Sharon: «Il male non avrà l’ultima parola»

«Il male non ha la prima e non avrà l’ultima parola». Don Giancarlo Carminati, collaboratore pastorale a Terno d’Isola, è sul luogo in cui Sharon Verzeni è stata uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Guida la processione di San Donato di mercoledì 8 agosto, in occasione della ricorrenza. Il corteo si ferma per pochi minuti e il sacerdote recita una preghiera di Papa Francesco all’Immacolata.