Terno, si prepara la magia dei tulipani con un milione di bulbi. Attesi migliaia di visitatori

Il parco di tulipani a Terno d’Isola , creato nel 2018 , diventato oggi un angolo di Olanda a Bergamo, diventa sempre più grande raggiungendo un’area di 25.000 metri quadrati con più di un milione di tulipani piantati e raccolti. Meta di turisti da tutta Italia, ora cerca anche personale . «Le figure ricercate sono – comunica la direzione di Tulipania –: giardinieri , manutentori del verde, informatici al customer care per la gestione dei clienti, fino a camerieri per il servizio food tra i tulipani, tanto apprezzato negli ultimi anni. E anche parcheggiatori , perché l’ampliamento del parco ha riguardato la creazione di un grande parcheggio di almeno cento auto».

L’attività di Tulipania è iniziata in via Roma su un’area di 2.000 metri quadri. Nel 2021 la coltivazione di tulipani si è spostata in una nuova area appena fuori dell’asse interurbano, dove è stato ricavato anche un parcheggio esterno (il quarto) per 120 auto. Attualmente il parco sfrutta l’80 per cento della superficie che ha a disposizione. I tulipani saranno visibili tra marzo e aprile, ma non sono l’unica attrazione prevista quest’anno.