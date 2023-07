Dai tulipani ai girasoli, prima che tornino le zucche. Ce n’è per ogni stagione a Tulipania, il campo «you pick» di Terno d’Isola che nei giorni scorsi ha aperto le porte all’estate con una distesa di maestosi girasoli di ben 17 varietà, alcune anche rare e originali, come quelli rossi e neri. L’atmosfera è quella magica di sempre e la formula pure: si arriva a Tulipania, anche senza prenotazione, e si possono raccogliere i girasoli in totale autonomia, anche quando il campo non è presidiato, lasciando quanto dovuto per i girasoli presi nell’apposita casettina.

Una pratica messa in atto da diverso tempo dai gestori, basata sulla fiducia e l’onestà delle persone, e che finora ha sempre ripagato. Esiste inoltre la possibilità di fermarsi per un picnic o un’apericena, a base di prodotti delle aziende agricole locali, circondati da migliaia di girasoli. In questo caso, però, è necessaria la prenotazione sul sito di Tulipania. «Ogni anno – spiega Luciano Alborghetti, che con il resto dello staff è già al lavoro per preparare l’evento autunnale che da settembre vedrà crescere sul campo più di 50mila zucche - selezioniamo con cura i semi più belli e rari per garantire un’esperienza unica. Il campo sarà aperto fino alla completa sfioritura dei fiori. L’ingresso al campo è libero». Il campo di girasoli è aperto da giovedì a domenica, dalle 17 alle 21. In aggiunta, domenica, sarà accessibile anche dalle 9 alle 12.