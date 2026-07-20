Tragedia sul Monte Canto: 57enne muore schiacciato da un mezzo agricolo

Un uomo di 57 anni è morto nel pomeriggio di lunedì 20 luglio a causa di un infortunio agricolo avvenuto nella zona del Monte Canto, tra Pontida e Sotto il Monte.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo agricolo mentre stava lavorando nell’area. A dare l’allarme è stato un amico, che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

L’attivazione è scattata poco dopo le 15: sul posto sono arrivati l’elisoccorso, i tecnici del Soccorso alpino della Valle Imagna e i Carabinieri di Zogno. Nonostante il rapido intervento, per il 56enne non c’è stato nulla da fare.