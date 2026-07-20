Tragedia sul Monte Canto: 57enne muore schiacciato da un mezzo agricolo
IL DRAMMA. Tragedia nel pomeriggio di lunedì 20 luglio nella zona del Monte Canto tra Pontida e Sotto il Monte. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, Soccorso alpino della Valle Imagna e Carabinieri di Zogno. Un amico ha dato l’allarme.Lettura meno di un minuto.
Un uomo di 57 anni è morto nel pomeriggio di lunedì 20 luglio a causa di un infortunio agricolo avvenuto nella zona del Monte Canto, tra Pontida e Sotto il Monte.
Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo agricolo mentre stava lavorando nell’area. A dare l’allarme è stato un amico, che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.
L’attivazione è scattata poco dopo le 15: sul posto sono arrivati l’elisoccorso, i tecnici del Soccorso alpino della Valle Imagna e i Carabinieri di Zogno. Nonostante il rapido intervento, per il 56enne non c’è stato nulla da fare.
Le operazioni e gli accertamenti sono ancora in corso nella zona dell’incidente per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia.
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