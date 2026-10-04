Un furto in sagrestia a Cisano: rubati calici e contanti

Rubati cinque calici

Secondo quanto si è appreso, i ladri (o il ladro) – come è risultato da un filmato di un videocamera di un’abitazione vicina – hanno forzato la serratura della porta di ferro che consente l’acceso all’interno. Una volta nel locale, dopo aver rovistato nei cassetti alla ricerca di danaro, è stata rotta un’anta di un armadio, che era chiuso a chiave, e sono stati trafugati cinque calici. Subito dopo è stato presa d’assalto una cassaforte a muro, che è stata sventrata: i ladri si sono impossessati del contenuto, cioè le offerte della settimana, oltre a una busta che conteneva 400 euro, che dovevano essere utilizzati per il pagamento del fiorista per l’addobbo della chiesa. È stato poi anche aperto un altro armadio, dove si trovava una corona del Rosario di perle e una rosa dorata.