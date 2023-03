Una vita insieme, marito e moglie muoiono nella stessa notte. «Sempre uniti, si sono amati fino all’ultimo»

Se ne sono andati insieme dopo una vita trascorsa insieme. Domenica Testa e Giacomo Di Grazia, lei 91 anni lui un anno più giovane, hanno dormito nello stesso letto per l’ultima notte. Sposati da 66 anni, malati entrambi, si sono spenti l’uno a poca distanza dall’altra per cause naturali. Li ha trovati il figlio Andrea in camera da letto, dopo averli cercati senza avere risposte. La centrale Areu ha inviato a Presezzo l’auto medicalizzata e l’ambulanza, ma purtroppo il personale sanitario ha dovuto solo constatare e certificare la morte dei due anziani coniugi. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ponte San Pietro che hanno effettuato il sopralluogo e informato il magistrato della morte dei due anziani per cause naturali. Il pubblico ministero ha quindi autorizzato la rimozione delle due salme che sono state accompagnate alla Casa funeraria Ceresoli che si trova a Ponte San Pietro in via fratelli Calvi 8.