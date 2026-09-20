Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino Domenica 20 Settembre 2026

Vaso contro la finestra del sindaco di Caprino. «Spero sia soltanto una goliardata»

IL CASO. Un vaso con un supporto in ferro è stato lanciato contro la finestra dell’abitazione del sindaco Luca Tami. Indagano i carabinieri, al vaglio le immagini delle telecamere.

Lettura meno di un minuto.
Rocco Attinà
Rocco Attinà
Vaso contro la finestra del sindaco di Caprino. «Spero sia soltanto una goliardata»
Il vaso lanciato sulla finestra

Caprino

Atto intimidatorio a Caprino nella notte tra venerdì e sabato 19 settembre contro l’abitazione del primo cittadino Luca Tami. È accaduto attorno a mezzanotte con il lancio di un vaso con supporto in ferro in direzione della finestra al secondo piano della palazzina, dove abita il sindaco con la compagna e i due figli minori.

Un lancio avvenuto dalla strada e che ha fatto registrare un forte rumore e ha svegliato di soprassalto tutta la famiglia. Tra l’altro la violenza del lancio ha scheggiato il muro del cappotto e in parte anche i cornicioni della finestra, che, per fortuna, si trovava chiusa.
Sulla vicenda il sindaco nella mattinata di ieri ha provveduto a effettuare regolare denuncia alla stazione dei carabinieri di Cisano, competente per territorio. Da parte dei carabinieri è stato fatto il sopralluogo sul posto e al vaglio dei militari si trovano anche le immagini dell’impianto di videosorveglianza, utili per fare chiarezza sull’accaduto.

«Più che atto intimidatorio – spiega Tami, dispiaciuto per l’accaduto –, spero che si sia trattato di una goliardata di cattivo gusto che ha compromesso un po’ la tranquillità della nostra cittadina».
Di questa vicenda sicuramente si parlerà nella seduta del consiglio comunale di lunedì sera 21 settembre alle 20,30, convocata da tempo, per discutere vari argomenti, tra cui il Piano del diritto allo studio per l’anno scolastico 2026/2027.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caprino Bergamasco
Sociale
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
Scienza, Tecnologia
Rocco Attinà
Luca Tami