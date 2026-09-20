Vaso contro la finestra del sindaco di Caprino. «Spero sia soltanto una goliardata»
IL CASO. Un vaso con un supporto in ferro è stato lanciato contro la finestra dell’abitazione del sindaco Luca Tami. Indagano i carabinieri, al vaglio le immagini delle telecamere.Lettura meno di un minuto.
Caprino
Atto intimidatorio a Caprino nella notte tra venerdì e sabato 19 settembre contro l’abitazione del primo cittadino Luca Tami. È accaduto attorno a mezzanotte con il lancio di un vaso con supporto in ferro in direzione della finestra al secondo piano della palazzina, dove abita il sindaco con la compagna e i due figli minori.
Un lancio avvenuto dalla strada e che ha fatto registrare un forte rumore e ha svegliato di soprassalto tutta la famiglia. Tra l’altro la violenza del lancio ha scheggiato il muro del cappotto e in parte anche i cornicioni della finestra, che, per fortuna, si trovava chiusa.
Sulla vicenda il sindaco nella mattinata di ieri ha provveduto a effettuare regolare denuncia alla stazione dei carabinieri di Cisano, competente per territorio. Da parte dei carabinieri è stato fatto il sopralluogo sul posto e al vaglio dei militari si trovano anche le immagini dell’impianto di videosorveglianza, utili per fare chiarezza sull’accaduto.
«Più che atto intimidatorio – spiega Tami, dispiaciuto per l’accaduto –, spero che si sia trattato di una goliardata di cattivo gusto che ha compromesso un po’ la tranquillità della nostra cittadina».
Di questa vicenda sicuramente si parlerà nella seduta del consiglio comunale di lunedì sera 21 settembre alle 20,30, convocata da tempo, per discutere vari argomenti, tra cui il Piano del diritto allo studio per l’anno scolastico 2026/2027.
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