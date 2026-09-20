Vaso contro la finestra del sindaco di Caprino. «Spero sia soltanto una goliardata»

Atto intimidatorio a Caprino nella notte tra venerdì e sabato 19 settembre contro l’abitazione del primo cittadino Luca Tami . È accaduto attorno a mezzanotte con il lancio di un vaso con supporto in ferro in direzione della finestra al secondo piano della palazzina, dove abita il sindaco con la compagna e i due figli minori.

Un lancio avvenuto dalla strada e che ha fatto registrare un forte rumore e ha svegliato di soprassalto tutta la famiglia. Tra l’altro la violenza del lancio ha scheggiato il muro del cappotto e in parte anche i cornicioni della finestra, che, per fortuna, si trovava chiusa.

Sulla vicenda il sindaco nella mattinata di ieri ha provveduto a effettuare regolare denuncia alla stazione dei carabinieri di Cisano, competente per territorio. Da parte dei carabinieri è stato fatto il sopralluogo sul posto e al vaglio dei militari si trovano anche le immagini dell’impianto di videosorveglianza, utili per fare chiarezza sull’accaduto.