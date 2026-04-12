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Cronaca / Isola e Valle San Martino Domenica 12 Aprile 2026

Velocità sull’Asse, scatta l’autovelox. Nel 2025 multe per 5,7 milioni di euro

I DATI. Le sanzioni comminate a chi superava i 90 km orari: c’è chi è andato oltre i 180 all’ora. Due milioni vanno a Bonate Sotto, i restanti 3,7 a Bonate Sopra: «Serviranno per la viabilità».

Angelo Monzani
Angelo Monzani
Velocità sull’Asse, scatta l’autovelox. Nel 2025 multe per 5,7 milioni di euro
Uno scatto dell’asse interurbano

Un tesoretto per i due paesi di Bonate Sotto e Sopra sono state le entrate nel 2025 per le sanzioni dei due autovelox posizionati sull’asse interurbano, per un totale di 5,7 milioni di euro, di cui il 35% (due milioni) al Comune di Bonate Sotto e il 65% ( 3,7 milioni) a Bonate Sopra. Soldi che i Comuni hanno destinato a migliorare la viabilità, potenziare la polizia intercomunale e mezzi per la Protezione civile. Le sanzioni sono state per la maggior parte elevate dall’autovelox posizionato sul territorio di Bonate Sopra, dopo la galleria Lesina, sul tratto da Lecco verso Bergamo, mentre la parte restante da quello sul territorio di Bonate Sotto, collocato prima della galleria San Roberto in direzione Lecco.

Velocità sull’Asse, scatta l’autovelox. Nel 2025 multe per 5,7 milioni di euro
Il ponte sul Lesina a Bonate Sotto: verrà rifatto coi soldi delle multe

Le sanzioni sono state comminate a chi ha superato i 90 km orari, tra i 10 e i 40 chilometri, mentre una ventina di automobilisti hanno superato i 150 chilometri orari e infine uno addirittura i 180. Tra i sanzionati anche un 5% di mezzi pesanti: autoarticolati e Tir. «In questi primi tre mesi del 2026 le sanzioni sono diminuite del 30% rispetto l’anno precedente e questo è un buon segno perché si rispetta l’obbligo dei 90 km orari – informa il sindaco di Bonate Sotto, Carlo Previtali –. La presenza dei due autovelox in questi ultimi due anni ha fatto diminuire gli incidenti. La somma che il Comune di Bonate Sotto riceve è destinata a migliorare la viabilità, come la manutenzione delle strade, la segnaletica e gli interventi stradali».

Il ponte sul torrente Lesina

Tra i progetti in programma da realizzare a Bonate Sotto c’è il rifacimento completo del ponte sul torrente Lesina in via San Quirico, dal costo di circa 700-800 mila euro. Interventi di manutenzione della via Vittorio Veneto con illuminazione dei passaggi pedonali per circa 500mila euro; la sistemazione dell’incrocio tra le vie Locatelli, Veneto e Petrarca; l’asfaltatura di diverse vie del centro paese per circa 400mila euro.

A Bonate Sopra

Anche Bonate Sopra ha destinato le risorse a interventi stradali e, tra questi, il prolungamento di via Nullo a servizio del nuovo polo scolastico collegandosi al viale Papa Giovanni XXIII (zona cimitero e oratorio), che verrà allargato per migliorare la viabilità. «A maggio sarà pronto il progetto per la realizzazione della nuova rotatoria alle Quattro strade, ovvero all’incrocio di via Roma con le direttrici che portano a Mapello e a Presezzo, luogo di diversi incidenti anche mortali – Illustra il sindaco di Bonate Sopra, Matteo Rossi –. La Provincia interverrà con 400mila euro mentre noi con 1 milione e 100mila euro. Altre somme le abbiamo destinate al potenziamento della polizia intercomunale (Bonate Sotto e Sopra), della Protezione civile per la quale abbiamo acquistato nuovi mezzi e strumenti, tra cui la torre faro per poter intervenire anche di notte. I forti nubifragi dell’anno scorso hanno abbattuto degli alberi sulle strade e per poter intervenire si è dovuto illuminare la zona con i fari delle auto, ora non sarà più necessario. La decisione di posizionare gli autovelox era stata presa dalla precedente amministrazione assieme alla Prefettura, alla quale avevamo proposto un sistema Tutor. Comunque, auspico che le entrate si riducano progressivamente perché vorrebbe dire che la gente rispetta di più il limite dei 90 all’ora».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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