Velocità sull’Asse, scatta l’autovelox. Nel 2025 multe per 5,7 milioni di euro

Un tesoretto per i due paesi di Bonate Sotto e Sopra sono state le entrate nel 2025 per le sanzioni dei due autovelox posizionati sull’asse interurbano, per un totale di 5,7 milioni di euro, di cui il 35% (due milioni) al Comune di Bonate Sotto e il 65% ( 3,7 milioni) a Bonate Sopra. Soldi che i Comuni hanno destinato a migliorare la viabilità, potenziare la polizia intercomunale e mezzi per la Protezione civile. Le sanzioni sono state per la maggior parte elevate dall’autovelox posizionato sul territorio di Bonate Sopra, dopo la galleria Lesina, sul tratto da Lecco verso Bergamo, mentre la parte restante da quello sul territorio di Bonate Sotto, collocato prima della galleria San Roberto in direzione Lecco.

Il ponte sul Lesina a Bonate Sotto: verrà rifatto coi soldi delle multe Le sanzioni sono state comminate a chi ha superato i 90 km orari, tra i 10 e i 40 chilometri, mentre una ventina di automobilisti hanno superato i 150 chilometri orari e infine uno addirittura i 180. Tra i sanzionati anche un 5% di mezzi pesanti: autoarticolati e Tir. «In questi primi tre mesi del 2026 le sanzioni sono diminuite del 30% rispetto l’anno precedente e questo è un buon segno perché si rispetta l’obbligo dei 90 km orari – informa il sindaco di Bonate Sotto, Carlo Previtali –. La presenza dei due autovelox in questi ultimi due anni ha fatto diminuire gli incidenti. La somma che il Comune di Bonate Sotto riceve è destinata a migliorare la viabilità, come la manutenzione delle strade, la segnaletica e gli interventi stradali».

Il ponte sul torrente Lesina

Tra i progetti in programma da realizzare a Bonate Sotto c’è il rifacimento completo del ponte sul torrente Lesina in via San Quirico, dal costo di circa 700-800 mila euro. Interventi di manutenzione della via Vittorio Veneto con illuminazione dei passaggi pedonali per circa 500mila euro; la sistemazione dell’incrocio tra le vie Locatelli, Veneto e Petrarca; l’asfaltatura di diverse vie del centro paese per circa 400mila euro.

A Bonate Sopra