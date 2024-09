Villa d’Adda, investiti due bimbi di 8 e 12 anni

Due bambini di dodici e di otto anni sono stati investiti da un’auto sabato 21 settembre poco prima delle 18,30, sulla provinciale 169, all’altezza della rotonda nei pressi del cimitero di Villa d’Adda. Sono stati portati in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni fino a tarda sera non destavano preoccupazione. Secondo una prima ricostruzione, i due bambini stavano attraversando la strada quando sono stati urtati da un’auto che fortunatamente procedeva a velocità ridotta. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Zogno.