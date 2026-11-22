«Le persone che vivono ai margini sono spesso invisibili, nessuno le guarda o incrociano l’indifferenza. Quindi ha ancora più valore aiutarle a vederci bene, così da ricordarci la potenza di uno sguardo». È questo – come racconta Mauro Palamini, operatore del dormitorio e Punto Sosta del Galgario – il senso del progetto di Ottico Solidale, un negozio di via Carnovali che, dall’estate scorsa, collabora con Caritas e si impegna per accogliere tutti, in particolare chi fa più fatica.

Sono 55 gli occhiali che Laura Puglisi Venneri e Clara Todino, titolari del negozio, sono riuscite a donare finora. Una mattina, attorno a un caffè, alcuni ospiti del Galgario raccontano che cosa ha voluto dire per loro avere questa possibilità.

«Mi sono sentito ben accolto»

Mario ha 63 anni e ne ha trascorsi dieci avvolto in una nebbia, con il mal di testa per compagno. Lavorava nell’edilizia e a un certo punto non riusciva più a leggere le misure sul metro. Frequenta i servizi della Caritas e, con l’apertura del negozio, è arrivato qui, con qualche titubanza iniziale: «Quando sono entrato, però – dice –, mi sono sentito subito ben accolto, e da quando indosso gli occhiali giusti la vita è proprio un’altra cosa».

È un progetto di «economia circolare» che si alimenta con la collaborazione e la solidarietà reciproca Per Mauro è l’inizio di qualcosa di importante: «Chi è senza dimora o comunque in una situazione di fragilità, tende a trascurare la salute, in particolare denti e occhi, ma questo può provocare problemi seri. Con l’apertura di questo ottico solidale abbiamo iniziato un accompagnamento dei nostri ospiti a “vederci bene”, ottenendo risultati importanti. Speriamo di poterlo fare ancor di più in futuro, perché è un bisogno molto diffuso».

«Contento e grato»

«Sono contento e grato – aggiunge don Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana bergamasca – della scelta compiuta da Laura e Clara, della loro attenzione e generosità. Offrono un’opportunità importante alle persone che seguiamo».

Una visita dall’Ottico Solidale Dietro al banco ci sono Laura Puglisi Venneri e Clara Todino, ottiche da oltre vent’anni. Laura ha sempre lavorato per catene e centri commerciali e lì, racconta, «ho incontrato persone che avrebbero avuto bisogno di occhiali, ma non potevano spendere, a volte anche ragazzi i cui genitori non capivano perché fossero importanti. Mi è capitato anche di dare una mano direttamente, in casi particolari. Così ho iniziato a chiedermi se non fosse possibile trovare un altro modo». Quando lei e Clara hanno deciso di aprire un nuovo negozio, hanno voluto unire al mestiere la parte solidale: Laura ha lasciato il posto fisso e i venti negozi che seguiva come area manager per cambiare vita, anche Clara ha fatto una scelta analoga. Il 13 giugno le due ottiche hanno aperto in via Carnovali, in mezzo ai condomini di una zona molto popolata.

L’esempio da Genova

L’esempio era arrivato da Genova, da Occhialeria Sociale, nata cinque anni fa e poi estesa a Milano, Torino e Bologna: «Siamo andati a incontrarli – racconta Laura – e ci siamo scambiati consigli e idee». «Alla fine - aggiunge Clara – la nostra missione è quella, far vedere bene». Per riuscirci le montature che si trovano in negozio sono no brand, ma di qualità, uscite dalle stesse fabbriche dei grandi marchi, e costano 25-30 euro; le lenti sono di marchio italiano e i prezzi restano bassi, così anche chi non ha problemi di spesa può permettersene più di uno all’anno: «È un accessorio che può contribuire all’immagine di una persona, e avendone l’opportunità si può cambiare in base al giorno, all’abbigliamento, all’umore».

Economia circolare

Chi ha un Isee inferiore ai 10mila euro, o viene segnalato e accompagnato da realtà come Caritas, può ricevere un occhiale donato. Le montature possono essere anche rigenerate, portate da clienti che non le usano più, sistemate e rimesse a nuovo, con lenti fornite dalle due ottiche di tasca propria, senza sovvenzioni pubbliche. Poi c’è l’occhiale sospeso, sul modello del caffè sospeso: si lascia una donazione, anche solo cinque o dieci euro, che servirà a pagare lenti più costose, sottili o progressive, a chi non potrebbe permettersele. La prima donazione per un occhiale sospeso è arrivata da poco.

«Ci sentiamo coinvolte e a volte perfino impreparate, ma offrire tempo e ascolto fa parte del nostro lavoro» È un progetto di «economia circolare» che si alimenta con la collaborazione e la solidarietà reciproca: «Più persone entrano ad acquistare, più persone possiamo aiutare». Laura e Clara per questo contano sul passaparola, e anche Caritas sta ragionando su progetti mirati di sostegno per poter offrire questa possibilità a più persone in condizioni di marginalità. I sogni nel cassetto di Laura e Clara sono tanti, compreso quello di comprare uno strumento portatile, che costa 10mila euro, e portare visite e occhiali anche nei villaggi africani.

Atmosfera di casa

Anche gli arredi del negozio esprimono la stessa scelta: «Abbiamo usato materiali semplici, di riciclo, concentrando le nostre risorse su strumentazioni e montature». Gli espositori sono fatti con le strutture che servono per le fondamenta delle case, saldate a mano; il tavolo è una bobina di legno; un bidone d’olio ripulito e lucidato ospita la stampante; sulla parete le ruote di una bicicletta e dei led disegnano un grande occhiale.

Pittura e pedana d’ingresso sono opera loro e dei familiari, e la visita, così, è accessibile anche per chi si sposta in carrozzina. Entrando si respira aria di casa. «Non facciamo la selezione all’ingresso». Qualcuno entra con modi un po’ burberi, senza sapere se può fidarsi, ma poi tutti si lasciano andare, si siedono, restano, raccontano.

Già donati 55 occhiali Massimo, dopo aver avuto i suoi occhiali, continua a passare ogni giorno a salutare e l’altro giorno, trovato un occhiale per terra, lo ha portato lì, pensando di fare una buona azione. È capitato che arrivassero mamme che non riuscivano ad acquistare occhiali per i figli: «Ma quando riescono a risollevarsi – osserva Clara – poi tornano e ci lasciano ciò che possono per aiutare qualcun altro».

C’è chi, come Ivan, doveva rinnovare la patente e quando ci è riuscito, grazie all’occhiale donato, ha cercato di cambiare vita, ha ricontattato il fratello da cui si era allontanato, ha ricominciato a cercare lavoro: aveva bisogno di una spinta, così è riuscito a riprendersi. Un gesto di generosità può rimettere in moto un circuito virtuoso.

«Storie di vita»

Dai servizi della Caritas diocesana un messaggio segnala al negozio chi sta per arrivare e, se la visita fa emergere un problema, le ottiche rimandano all’oculista. «Raccolgono non soltanto un bisogno, ma anche storie di vita» dice Mauro. Qualche volta in negozio capitano anche momenti di forte confidenza e commozione: «Ci sentiamo coinvolte e a volte perfino impreparate, ma offrire tempo e ascolto fa parte del nostro lavoro».