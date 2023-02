Il guerriero che combatte la sclerosi con l’energia dei «Versi dell’anima»

«Vorrei una vita più flessibile, una rabbia senza mal di stomaco. Vorrei tramutare ogni mancanza nel mio dolce preferito, che regali al cuore un po’ di pace» . Toni Crupi, 44 anni, di Capriate, dà forma ai suoi pensieri scrivendo «Versi dell’anima» per postarli poi sulla sua pagina Facebook. La scrittura per lui ha il potere di illuminare anche le giornate più buie. Da quasi due anni ha avuto la diagnosi di sclerosi multipla: «Mi sono tatuato su un braccio la data, perché non me la dimenticherò mai più: il 27 maggio 2021». Sotto la data, però, nel tatuaggio, c’è la parola «Warrior», guerriero, che dice molto sul modo in cui ha deciso di affrontare la situazione: «Non mi arrendo» dice.