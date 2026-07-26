La rinascita di Viktor, il piccolo guerriero. «Il suo sorriso ha cancellato ogni paura»

«Ogni giorno - scrive Alessandro Perissinotto - per andare al lavoro, per mangiare, per muoverci, per vivere, noi compiamo una serie infinita di atti di fiducia. Ci affidiamo agli altri, al medico che ci cura, al muratore che ha costruito la nostra casa, al pizzaiolo che ci fa mangiare, perché la fiducia ci fa vivere». Così è stato per Shkurta Zogjani e suo figlio Viktor, arrivati dal Kosovo per curare una grave malattia: si sono affidati all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, agli Amici della pediatria, ai familiari che li hanno sostenuti, anche nei momenti più bui, senza perdere mai la speranza. Un intreccio virtuoso d’affetto speranza e gratitudine: «Non ho mai smesso di credere che le cose sarebbero migliorate, anche quando sembrava impossibile».

Il trapianto di fegato

Viktor ha subito un trapianto di fegato, che Shkurta considera un grande dono: «Le parole non saranno mai sufficienti per esprimere la nostra gratitudine per la vita che la famiglia del donatore ha offerto a nostro figlio. Grazie a questo gesto di immenso altruismo oggi lui è qui, cresce, riempie la nostra casa di quella speranza che abbiamo temuto di perdere. Onoreremo questo dono ogni giorno e porteremo sempre questa famiglia, che non conosciamo, nei nostri cuori».

Negli occhi e nei gesti di Shkurta ci sono dolcezza e determinazione: guarda con tenerezza Viktor mentre corre in giardino, ride, inciampa, si rialza. Due anni fa quel corpo minuto lottava per respirare in una culla di terapia intensiva. Oggi, dopo il trapianto, sembra aver meritato, dopo tanta sofferenza, il significato del suo nome, nella vittoria sulla malattia.

L’iter di Viktor, dalla diagnosi al trapianto

La sua storia è iniziata a Milano, in un reparto ospedaliero dove i suoi genitori l’hanno portato per sottoporlo ad alcuni esami e hanno ricevuto una diagnosi preoccupante: «Ci hanno detto che aveva seri problemi al fegato e doveva essere trasferito all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ci hanno avvertito che il recupero poteva richiedere molti mesi o perfino anni». Shkurta e suo marito, genitori per la prima volta, erano sconvolti: «Quella notizia - ricorda lei - è stata devastante». Giorno dopo giorno il piccolo si indeboliva, rifiutava il latte, finché per nutrirlo i medici gli avevano messo un sondino. Grazie alle terapie di sostegno al funzionamento del fegato, Viktor era migliorato ed era stato dimesso.

3 Shkurta, arrivata dal Kosovo, non aveva una casa in Italia, e vista la necessità di fermarsi per le cure, si è trovata ad affrontare una nuova vita ospite della cognata Shqipe, del marito Giacomo e del loro figlio Leonardo. «Ci hanno aperto la casa e il cuore - racconta -. Ci hanno accolti con un affetto immenso e sono stati presenti ogni volta che ne avevo bisogno, anche se non parlavo ancora la lingua e dovevo affrontare molte differenze culturali». Non è stato semplice: Shkurta ha dovuto adeguarsi a grandi cambiamenti. La gentilezza di questa famiglia è diventata la prima corda a cui aggrapparsi.

Per un anno e mezzo Shkurta ha somministrato il latte a Viktor attraverso il sondino, ogni giorno, convivendo con la paura e la stanchezza di chi è costretto ad affrontare continue situazioni di emergenza: «Vedere mio figlio rifiutare il cibo era una sofferenza indescrivibile». Il bambino cercava di camminare, parlare, giocare come i suoi coetanei, ma il suo sistema immunitario restava fragile, con un equilibrio precario da difendere con attenzione e cura: «Viktor si toglieva spesso il sondino e dovevamo correre in ospedale per farlo riposizionare. Gestire gli orari dell’alimentazione, la quantità di latte, la pulizia del sondino e controllare che rimanesse al suo posto era estenuante».

4 Poi è arrivata un’altra doccia fredda per Shkurta e la sua famiglia: la notizia che la terapia non bastava più, e bisognava mettere Viktor nella lista d’attesa per il trapianto di fegato. Sapevano che era un intervento importante e rischioso, e per affrontarlo al meglio bisognava tenere il bambino in un rigoroso isolamento, aspettando una telefonata dell’ospedale: «Era come vivere costantemente sul filo del rasoio - dice Shkurta -. Ogni squillo del telefono mi faceva fermare il cuore». Lei e la zia di Viktor tenevano il telefono sempre in mano, terrorizzate all’idea di non riuscire a rispondere in tempo. Il papà, ancora in Kosovo, lontano per lavoro, portava con sé la stessa paura, in una solitudine silenziosa: ogni squillo poteva essere quello decisivo, e il timore di non arrivare in tempo non lo lasciava mai. «Le visite dovevano essere organizzate con molta attenzione e ogni istante trascorso con nostro figlio diventava un dono da custodire».

La telefonata

Finalmente la telefonata è arrivata: «Non dimenticherò mai quel momento - ricorda Shkurta -. La paura ci ha travolto mentre ci precipitavamo in ospedale. Ho chiamato mio marito che però era rimasto bloccato in Kosovo e l’intervento è iniziato prima che riuscisse ad arrivare».

Hanno trascorso ore interminabili di preghiera e attesa: «Quando ci hanno detto che l’operazione era andata bene e abbiamo visto Viktor risvegliarsi lentamente nel reparto di terapia intensiva, il mio cuore si è spezzato e allo stesso tempo si è riempito di gratitudine.

Sarò per sempre riconoscente ai medici e agli infermieri che hanno accompagnato la nostra famiglia in tutto questo impegnativo percorso».

Otto giorni in terapia intensiva le erano sembrati infiniti, sospesi in un limbo prima di conoscere l’effettivo impatto dell’intervento, finché il bimbo ha iniziato a riprendersi: «Rivedere i suoi occhi illuminarsi e ritrovare il suo sorriso ha cancellato la paura che avevamo vissuto. Dopo un mese i medici ci hanno detto che era stabile e finalmente ci hanno permesso di lasciare l’ospedale».

Le condizioni di Viktor, però, richiedevano che rimanesse vicino all’ospedale, e in questo è stato fondamentale il ruolo dell’associazione Amici della pediatria. Sono stati ospitati, infatti, in un un appartamento del progetto «Le Casette», con 8 monolocali in via Foscolo, in città, destinati a famiglie con bambini in cura al Papa Giovanni XXIII, negli intervalli tra un ricovero e l’altro. «Lì abbiamo trovato il nostro nuovo inizio - continua Shkurta -. Quei mesi sono stati tra i più belli della nostra vita. Nostro figlio ha fatto i suoi primi passi, ha pronunciato le sue prime parole. È stato accolto e amato dal personale dell’ospedale, dagli infermieri e dai volontari che si prendevano cura di lui».

Il ruolo della fiducia

La fiducia è stato il filo che ha guidato ogni fase di questo percorso: «I medici che seguivano Viktor - ricorda Shkurta - non hanno mai smesso di credere in lui. Le loro mani esperte e le loro parole hanno alimentato la nostra speranza e ci hanno sostenuto anche nei giorni più bui».

Shkurta ha sperimentato una profonda solitudine, in una città che non conosceva, in mezzo a persone che parlavano una lingua diversa dalla sua: «Non è stato facile per me. Per la maggior parte del tempo ero sola, perché mio marito poteva fermarsi solo per periodi limitati, e poi rientrava in Kosovo per lavorare. Ma vedere Viktor rifiorire dopo il trapianto ha reso qualsiasi sacrificio sopportabile».

Uno dei momenti più emozionanti, per Shkurta, è stato il primo pasto di Viktor dopo l’intervento: «Mi sembrava che il mio cuore esplodesse di gioia. Dopo tutte quelle giornate difficili, l’ho visto assaggiare e gustare quasi tutto quello che c’era in tavola. Questo mi ha reso la madre più felice del mondo. Ogni piccolo boccone rappresentava un passo verso la vita che avevamo tanto desiderato». Si svegliava ogni mattina con il suo sorriso e i suoi abbracci: «Sono davvero felice e piena di gratitudine per tutti i medici, gli infermieri e i volontari che ci hanno aiutati. Le Casette sono diventate la nostra seconda famiglia. Un luogo e delle persone che ci hanno donato amore, sostegno e gentilezza, facendoci sempre sentire a nostro agio».

Il compleanno di Viktor: un traguardo

Proprio lì Viktor ha compiuto due anni, festeggiando con una giornata speciale: «Accanto a noi c’erano i genitori e i bambini che vivevano alle Casette, i volontari, Milena e Stefano, che ci sono sempre stati vicini. Hanno portato giocattoli, libri, regali fatti a mano, che hanno reso quei momenti davvero indimenticabili per tutti noi».

In occasione del primo anniversario dal trapianto, c’è stata un’altra sorpresa: il team della casa, con l’approvazione dei medici, ha regalato alla famiglia una breve vacanza, a Punta Ala, in un appartamento messo a disposizione dall’Associazione Amici della Pediatria in collaborazione con Lidia Spajani dell’Arli Hotel. Qualcosa che non avrebbero mai immaginato possibile così presto. Viktor ha sentito per la prima volta la sabbia tra le dita dei piedi, ha ascoltato il rumore delle onde, ha respirato l’aria del mare: «Momenti che ci hanno emozionato, aiutandoci a tornare alla normalità».

Al controllo del primo anno dal trapianto, i medici hanno confermato che il recupero procedeva bene: «Ci hanno detto che se proseguiva così, finalmente avremmo potuto tornare a casa. Abbiamo provato un intreccio di sollievo, gratitudine ed emozione».

La loro storia ha avuto un’evoluzione positiva, ma Shkurta è consapevole che non è finita: «Sappiamo che la salute di Viktor può cambiare in un solo istante. Ci sentiamo rassicurati sapendo che i migliori medici, infermieri e volontari sono pronti ad aiutarci e che la porta di quella casa continuerà ad essere aperta ogni volta che ne avremo bisogno».