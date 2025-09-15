Atalanta, Scalvini e gli altri: quelli che sono mentalmente pronti

Provateci. Fate a meno di recarvi per un paio di settimane in ufficio, in studio, in fabbrica, a scuola. Poi vi ripresentate e (se vi aprono ancora la porta) al momento di ricominciare a lavorare dite «no, fermi un attimo, non siamo mentalmente pronti». Potrà finire in diversi modi a seconda di quanto sia comprensivo il datore di lavoro, difficilmente finirà come nel calcio, dove l’eccesso di democrazia, come ammonivano già Socrate e Platone nell’antica Grecia, degenera nell’anarchia. Paradossi di un pallone che rotola sempre più lontano dalla vita reale.

Scalvini capitano a 21 anni

Alla quale, per fortuna, c’è chi resta saldamente ancorato e il suo dovere continua a farlo attaccato a una maglia, a una città e ai valori che rappresentano. A partire da Ivan Juric, che sabato ha ritirato la sua patente di atalantinità con una veemente filippica (con tanto di accorato, italianissimo improperio) sull’identità e l’appartenenza, e su chi deve pregare o convincere chi per entrare (o tornare) a farne parte. Come Giorgio Scalvini, nel finale di gara gratificato domenica 14 settembre (con merito) anche della fascia di capitano a soli 21 anni. Uno che si è sempre fatto trovare mentalmente (anche se non sempre fisicamente) pronto, nonostante in estate il Newcastle abbia fatto avere a lui l’offerta per un ingaggio doppio rispetto a quello percepito in nerazzurro, e alla società una proposta (da 50 milioni) che poteva anche essere considerata congrua.

Lookman resta un top player