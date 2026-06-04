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La salute / Bergamo Città Giovedì 04 Giugno 2026

Benessere in menopausa: aperte le iscrizioni per gli incontri gratuiti a Bergamo (Borgo Palazzo) e Villa d’Almè

GLI INCONTRI. Ci sono ancora posti liberi su prenotazione, per le donne oltre i 40 anniinteressate a un incontro gratuito sui cambiamenti fisiologici e sugli aspetti emotivi della menopausa promossi dall’Asst Papa Giovanni XXIII.

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Benessere in menopausa: aperte le iscrizioni per gli incontri gratuiti a Bergamo (Borgo Palazzo) e Villa d’Almè

Ci sono ancora posti liberi su prenotazione, per le donne oltre i 40 anni interessate a un incontro gratuito sui cambiamenti fisiologici e sugli aspetti emotivi della menopausa. Pur rappresentando un passaggio naturale nella vita di ogni donna, la menopausa è spesso accompagnata da dubbi, domande e informazioni non sempre corrette. Gli appuntamenti offriranno un’opportunità di approfondimento qualificato e di dialogo, favorendo una maggiore consapevolezza e un approccio sereno al benessere femminile. L’iniziativa ha sede nei consultori dell’Asst Papa Giovanni XXIII, secondo il seguente calendario:

Consultorio familiare di Borgo Palazzo (via Borgo Palazzo 130, Padiglione 18A – Bergamo)

- Incontro sui cambiamenti fisiologici, con ostetrica e ginecologa: lunedì 8 giugno 2026, dalle 17 alle 18.30
- Incontro sugli aspetti emotivi e psicologici, con ostetrica e psicologa: lunedì 15 giugno 2026, dalle 17 alle 18.30

Consultorio familiare di Villa d’Almè (via F.lli Calvi 25 – Villa d’Almè)

- Incontro sugli aspetti emotivi e psicologici, con ostetrica e psicologa: mercoledì 10 giugno 2026, dalle 17 alle 18.30
- Incontro sui cambiamenti fisiologici, con ostetrica e ginecologa: mercoledì 17 giugno 2026, dalle 17 alle 18.30

È richiesta l’iscrizione, da effettuarsi online ai seguenti link:

- Incontri al Consultorio familiare di Borgo Palazzo
- Incontri al Consultorio familiare di Villa d’Almè

Il programma si articola in due incontri distinti, ciascuno dedicato ad approfondire diversi aspetti del tema «Benessere in menopausa».

Un incontro, condotto da un’ostetrica e da una ginecologa, approfondirà i cambiamenti fisiologici legati alla menopausa, con particolare attenzione alle variazioni ormonali, ai sintomi iniziali e tardivi e alle possibili complicanze a lungo termine. Verranno inoltre illustrate le opportunità offerte dalla terapia ormonale sostitutiva, con un focus su benefici, indicazioni e potenziali effetti collaterali. Ampio spazio sarà dedicato alla prevenzione, in particolare oncologica, e ai corretti stili di vita per promuovere salute e benessere.

L’altro, guidato da un’ostetrica e da una psicologa, affronterà gli aspetti emotivi e psicologici della menopausa, aiutando le partecipanti a riconoscere e comprendere i nuovi equilibri che possono emergere in questa fase. È previsto anche un momento pratico con semplici esercizi di rinforzo muscolare del pavimento pelvico.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Consultorio familiare di Borgo Palazzo
Tel. 035.267.6530 – Email: [email protected]

Consultorio familiare di Villa d’Almè
Tel. 035.6313545 – Email: [email protected]

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