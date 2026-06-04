Benessere in menopausa: aperte le iscrizioni per gli incontri gratuiti a Bergamo (Borgo Palazzo) e Villa d’Almè

GLI INCONTRI. Ci sono ancora posti liberi su prenotazione, per le donne oltre i 40 anniinteressate a un incontro gratuito sui cambiamenti fisiologici e sugli aspetti emotivi della menopausa promossi dall’Asst Papa Giovanni XXIII.

Ci sono ancora posti liberi su prenotazione, per le donne oltre i 40 anni interessate a un incontro gratuito sui cambiamenti fisiologici e sugli aspetti emotivi della menopausa. Pur rappresentando un passaggio naturale nella vita di ogni donna, la menopausa è spesso accompagnata da dubbi, domande e informazioni non sempre corrette. Gli appuntamenti offriranno un’opportunità di approfondimento qualificato e di dialogo, favorendo una maggiore consapevolezza e un approccio sereno al benessere femminile. L’iniziativa ha sede nei consultori dell’Asst Papa Giovanni XXIII, secondo il seguente calendario:

Consultorio familiare di Borgo Palazzo (via Borgo Palazzo 130, Padiglione 18A – Bergamo)

- Incontro sui cambiamenti fisiologici, con ostetrica e ginecologa: lunedì 8 giugno 2026, dalle 17 alle 18.30

- Incontro sugli aspetti emotivi e psicologici, con ostetrica e psicologa: lunedì 15 giugno 2026, dalle 17 alle 18.30

Consultorio familiare di Villa d’Almè (via F.lli Calvi 25 – Villa d’Almè)

- Incontro sugli aspetti emotivi e psicologici, con ostetrica e psicologa: mercoledì 10 giugno 2026, dalle 17 alle 18.30

- Incontro sui cambiamenti fisiologici, con ostetrica e ginecologa: mercoledì 17 giugno 2026, dalle 17 alle 18.30

È richiesta l’iscrizione, da effettuarsi online ai seguenti link:

Il programma si articola in due incontri distinti, ciascuno dedicato ad approfondire diversi aspetti del tema «Benessere in menopausa».

Un incontro, condotto da un’ostetrica e da una ginecologa, approfondirà i cambiamenti fisiologici legati alla menopausa, con particolare attenzione alle variazioni ormonali, ai sintomi iniziali e tardivi e alle possibili complicanze a lungo termine. Verranno inoltre illustrate le opportunità offerte dalla terapia ormonale sostitutiva, con un focus su benefici, indicazioni e potenziali effetti collaterali. Ampio spazio sarà dedicato alla prevenzione, in particolare oncologica, e ai corretti stili di vita per promuovere salute e benessere.

L’altro, guidato da un’ostetrica e da una psicologa, affronterà gli aspetti emotivi e psicologici della menopausa, aiutando le partecipanti a riconoscere e comprendere i nuovi equilibri che possono emergere in questa fase. È previsto anche un momento pratico con semplici esercizi di rinforzo muscolare del pavimento pelvico.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Consultorio familiare di Borgo Palazzo

Tel. 035.267.6530 – Email: [email protected]