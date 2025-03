Come stanno i tuoi reni? Scoprilo nelle case di comunità di Martinengo, Dalmine, Ponte San Pietro e Treviglio

«Come stanno i tuoi reni? Promuovere la diagnosi precoce per proteggere la salute dei reni» è lo slogan scelto quest’anno dalla Fir, Federazione Italiana del Rene, in occasione della Giornata Mondiale del Rene al fine di promuovere azioni concrete per i cittadini e sensibilizzarli a corretti e sani stili di vita.

«La Malattia Renale Cronica (MRC) – illustra Carlo Taietti , direttore della SC Nefrologia e Dialisi dell’ Asst Bergamo Ovest - si calcola colpisca circa 850 milioni di persone nel mondo. Tale patologia, se diagnosticata tardivamente o non trattata precocemente può progredire con severe complicanze ed elevata mortalità. In considerazione di ciò, anche quest’anno, abbiamo aderito all’appello della Fir con azioni di sensibilizzazione, informazione e prevenzione nelle nostre Case di Comunità: a Martinengo, a Dalmine, a Ponte San Pietro e a Treviglio, nelle giornate di giovedì 13 e sabato 15 marzo ».

Informazioni e orari

In particolare, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, l’Asst ha organizzato, su due giornate, attività diverse:

· Giovedì 13 marzo, nelle Case di Comunità di Ponte San Pietro dalle 10 alle 12 e di Dalmine (dalle 13.30 alle 16.00) per chi fosse interessato alla salute dei propri reni e/o per chi è affetto da nefropatia, i Dietisti dell’ASST forniranno consigli alimentari utili per una dieta equilibrata per prevenire (o combattere) i problemi ai reni.