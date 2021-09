Come tornare in forma dopo gli ozi dell’estate

C’è chi ha approfittato della stagione estiva per praticare l’attività sportiva messa un po’ da parte nel resto dell’anno, e c’è chi invece ha vissuto i mesi più caldi nel più assoluto riposo, dedicando il tempo libero al rilassamento e alla buona cucina, rimandando la ripresa dell’attività fisica al mese di settembre, quello del rientro alla vita «ordinaria». «Per tutta questa seconda categoria di persone – sottolinea il dottor Vincenzo Madonna, responsabile dell’Ortopedia di Humanitas Castelli – è fondamentale che il ripreso approccio allo sport sia intelligente e attento, così da evitare problemi a muscoli, tendini e ossa» .

La prima cosa da fare è concentrarsi sul ritorno in forma in senso generale: «Prima di dedicarci al gesto atletico vero e proprio, tipico di ogni sport – aggiunge il responsabile dell’Ortopedia di Humanitas Castelli – dobbiamo raggiungere la condizione fisica che ci permetta di eseguirlo nel migliore dei modi. Per questo dobbiamo lavorare su fiato, forza e resistenza, condizioni che si possono raggiungere solo attraverso un corretto allenamento corporeo complessivo. Solo dopo avere raggiunto questo obiettivo possiamo cominciare a concentrarci sul nostro sport preferito, attraverso un giusto training specifico».