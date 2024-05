Diabete, malattia subdola. Tutto quel che c’è da sapere

Il diabete mellito è una malattia molto frequente, in Italia ci sono quasi 4 milioni di persone diabetiche e si stima che almeno un milione di persone lo sia senza aver ricevuto una diagnosi. Nella provincia bergamasca vi sono circa 65.000 persone diabetiche. Si tratta quindi di una malattia che ha un forte impatto sulla salute dei cittadini ed un notevole peso sociale. Ne parliamo co n la cott.ssa Danila Camozzi, della Clinica San Francesco di Bergamo.

Quali sono i tipi di diabete e come si manifestano?

«Il diabete mellito comprende varie forme cliniche. Il diabete tipo 1 compare generalmente nei bambini, adolescenti e giovani adulti, è caratterizzato dalla distruzione autoimmune delle beta-cellule del pancreas e da una grave carenza di insulina. Il diabete tipo 2 insorge tipicamente dopo i 40 anni di età, è caratterizzato da un deficit in genere parziale della secrezione insulinica spesso associato ad un quadro di insulino-resistenza; entrambe queste

La dottoressa Danila Camozzi alterazioni sono determinate dall’ interazione di fattori genetici e fattori ambientali (sovrappeso, obesità, sedentarietà). Il diabete gestazionale compare nel secondo e terzo trimestre di gravidanza e nella maggior parte dei casi regredisce dopo il parto, ma costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di diabete tipo 2. Ricordiamo infine alcune forme rare di diabete monogenico (per esempio Mody), il diabete che insorge in corso di malattie del pancreas esocrino (fibrosi cistica, pancreatiti), il diabete secondario all’uso di farmaci (per es glucocorticoidi)».

Quali sono i sintomi al suo esordio?

«L’ esordio del diabete può essere brusco e caratterizzato da malessere, polidipsia (sete intensa), poliuria (necessità di urinare spesso), stanchezza, calo ponderale (perdita di peso) come accade per il diabete tipo 1. Nel diabete tipo 2 spesso la malattia può rimanere asintomatica per anni ed essere riscontrata in corso di esami di routine o di accertamenti per altre malattie».

Essendo il diabete di tipo 2 meno facile da identificare, in che modo possiamo capire se ne siamo a rischio?

«Considerando che il diabete tipo 2 può rimanere misconosciuto per anni, sono stati proposti dei criteri per fare uno screening (procedura diagnostica) precoce della malattia . Gli ultimi standard di cura americani per il diabete (2023) propongono lo screening del diabete tipo 2 nei soggetti adulti con sovrappeso ed altri fattori di rischio associati come familiarità di primo grado per diabete, scarsa attività fisica, storia di malattia cardiovascolare, ipertensione arteriosa, colesterolo-HDL < 35 mg/dL e/o trigliceridi > 250 mg/dl. Per tutti gli adulti lo screening dovrebbe comunque iniziare all’ età di 35 anni. Lo screening permette di individuare quadri di iperglicemia che si possono considerare «pre-diabete» come l’«alterata glicemia a digiuno» o la «ridotta tolleranza ai carboidrati». Le persone che presentano queste alterazioni del quadro glicemico dovrebbero intervenire attivamente sul proprio stile di vita modificando la dieta ed incrementando l’ attività fisica per evitare la progressione verso il diabete».

Se mi hanno diagnosticato il diabete come mi devo comportare?

«Quando si pone diagnosi di diabete, bisogna iniziare precocemente le cure per prevenire i danni secondari alla malattia. E’ noto infatti che il diabete è un fattore di rischio importante per le malattie cardiovascolari e lo sviluppo di complicanze che riguardano diversi organi, in particolare occhi, reni e nervi. Prima si interviene per ottenere un controllo ottimale delle glicemie, maggiori sono le possibilità di prevenire lo sviluppo delle complicanze o ritardarne la progressione».

Quali sono le cure oggi disponibili?