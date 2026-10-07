Due neonati di appena 20 e 28 giorni operati al cuore all’ospedale «Papa Giovanni»

Hanno 20 e 28 giorni i due neonati estremamente prematuri, con condizioni cliniche complesse e diverse comorbidità, sottoposti nelle scorse settimane all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo alla chiusura per via percutanea del dotto arterioso pervio.

Il primo neonato, di 20 giorni e del peso di 980 grammi, era ricoverato nella Patologia neonatale dell’Asst Papa Giovanni XXIII, diretta da Chryssoula Tzialla. Il secondo neonato, di 28 giorni e del peso di 1.070 grammi, è stato trasferito per l’intervento da un altro centro di Patologia neonatale lombardo.

Che cos’è il dotto arterioso

Il dotto arterioso è un piccolo vaso che durante la vita fetale collega l’arteria polmonare all’aorta e che normalmente si chiude dopo la nascita, quando i polmoni iniziano a svolgere la loro funzione. Tuttavia in circa il 40% dei nati prematuri il dotto rimane aperto, provocando un eccessivo passaggio di sangue verso i polmoni. Questo porta ad un sovraccarico di lavoro del cuore del neonato e può avere un impatto significativo sulle condizioni cliniche del neonato. Ecco perché in questi casi si rende necessario chiuderlo.

Nei due casi la chiusura è stata effettuata per via percutanea, attraverso un catetere introdotto nel sistema vascolare, con il posizionamento di un piccolo dispositivo che occlude il dotto. La procedura può essere utilizzata quando la terapia farmacologica a base di antinfiammatori non risulta efficace o non è praticabile e rappresenta un’alternativa alla chirurgia, consentendo nei casi appropriati di evitare un intervento cardiochirurgico particolarmente invasivo in pazienti così piccoli e fragili.

Una metodica usata negli Usa

La metodica, che viene praticata soprattutto negli Stati Uniti e in altri Paesi europei e ancora poco diffusa in Italia, verrà ora proposta al Papa Giovanni XXIII in maniera routinaria nei casi selezionati, grazie all’attività del cardiologo pediatrico interventista

Domenico Sirico . La procedura si inserisce nel percorso della Cardiologia 2 – Cardiopatie congenite del bambino e dell’adulto, diretta da Francesca Raimondi, che punta a una sempre maggiore mininvasività delle procedure fin dall’epoca neonatale.

Per i due interventi è stato utilizzato un nuovo catetere di rilascio del dispositivo di chiusura, recentemente entrato nella disponibilità anche in Europa. La sua conformazione più corta rispetto ai sistemi tradizionali consente al cardiologo di avere un maggiore controllo durante il posizionamento, facilitando la procedura anche sui vasi di dimensioni estremamente ridotte. L’Ospedale Papa Giovanni XXIII è stato il primo centro in Italia a utilizzare questo nuovo sistema di posizionamento del device di chiusura del dotto.

«Nei neonati estremamente prematuri ogni procedura deve essere adattata alle dimensioni e alla particolare fragilità del paziente – spiega Domenico Sirico -. La disponibilità di un sistema di rilascio più corto e maneggevole ci permette di avere un controllo maggiore durante il posizionamento del dispositivo e di lavorare con maggiore precisione anche su neonati che pesano meno di un chilogrammo. Questo rende più semplice una procedura molto delicata e ci consente di ridurne i tempi, con l’obiettivo di minimizzare il più possibile i rischi per questi pazienti».