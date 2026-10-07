Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
La salute / Bergamo Città Mercoledì 07 Ottobre 2026

Due neonati di appena 20 e 28 giorni operati al cuore all’ospedale «Papa Giovanni»

L’INTERVENTO. Due piccoli pazienti di 980 grammi e 1.070 grammi sottoposti alla chiusura mini-invasiva del dotto arterioso. L’ospedale bergamasco primo in Italia a usare il nuovo catetere.

Lettura 2 min.
Due neonati di appena 20 e 28 giorni operati al cuore all’ospedale «Papa Giovanni»

Hanno 20 e 28 giorni i due neonati estremamente prematuri, con condizioni cliniche complesse e diverse comorbidità, sottoposti nelle scorse settimane all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo alla chiusura per via percutanea del dotto arterioso pervio.

Il primo neonato, di 20 giorni e del peso di 980 grammi, era ricoverato nella Patologia neonatale dell’Asst Papa Giovanni XXIII, diretta da Chryssoula Tzialla. Il secondo neonato, di 28 giorni e del peso di 1.070 grammi, è stato trasferito per l’intervento da un altro centro di Patologia neonatale lombardo.

Che cos’è il dotto arterioso

Il dotto arterioso è un piccolo vaso che durante la vita fetale collega l’arteria polmonare all’aorta e che normalmente si chiude dopo la nascita, quando i polmoni iniziano a svolgere la loro funzione. Tuttavia in circa il 40% dei nati prematuri il dotto rimane aperto, provocando un eccessivo passaggio di sangue verso i polmoni. Questo porta ad un sovraccarico di lavoro del cuore del neonato e può avere un impatto significativo sulle condizioni cliniche del neonato. Ecco perché in questi casi si rende necessario chiuderlo.

Nei due casi la chiusura è stata effettuata per via percutanea, attraverso un catetere introdotto nel sistema vascolare, con il posizionamento di un piccolo dispositivo che occlude il dotto. La procedura può essere utilizzata quando la terapia farmacologica a base di antinfiammatori non risulta efficace o non è praticabile e rappresenta un’alternativa alla chirurgia, consentendo nei casi appropriati di evitare un intervento cardiochirurgico particolarmente invasivo in pazienti così piccoli e fragili.

Una metodica usata negli Usa

La metodica, che viene praticata soprattutto negli Stati Uniti e in altri Paesi europei e ancora poco diffusa in Italia, verrà ora proposta al Papa Giovanni XXIII in maniera routinaria nei casi selezionati, grazie all’attività del cardiologo pediatrico interventista

Due neonati di appena 20 e 28 giorni operati al cuore all’ospedale «Papa Giovanni»
Domenico Sirico

. La procedura si inserisce nel percorso della Cardiologia 2 – Cardiopatie congenite del bambino e dell’adulto, diretta da Francesca Raimondi, che punta a una sempre maggiore mininvasività delle procedure fin dall’epoca neonatale.

Per i due interventi è stato utilizzato un nuovo catetere di rilascio del dispositivo di chiusura, recentemente entrato nella disponibilità anche in Europa. La sua conformazione più corta rispetto ai sistemi tradizionali consente al cardiologo di avere un maggiore controllo durante il posizionamento, facilitando la procedura anche sui vasi di dimensioni estremamente ridotte. L’Ospedale Papa Giovanni XXIII è stato il primo centro in Italia a utilizzare questo nuovo sistema di posizionamento del device di chiusura del dotto.

«Nei neonati estremamente prematuri ogni procedura deve essere adattata alle dimensioni e alla particolare fragilità del paziente – spiega Domenico Sirico -. La disponibilità di un sistema di rilascio più corto e maneggevole ci permette di avere un controllo maggiore durante il posizionamento del dispositivo e di lavorare con maggiore precisione anche su neonati che pesano meno di un chilogrammo. Questo rende più semplice una procedura molto delicata e ci consente di ridurne i tempi, con l’obiettivo di minimizzare il più possibile i rischi per questi pazienti».

«Questa possibilità che vogliamo offrire ai pazienti più piccoli è frutto della sinergia tra i nostri cardiologi pediatrici e gli specialisti della Patologia neonatale – ha commentato il Direttore generale dell’Asst «Papa Giovanni XXIII», Francesco Locati –. È anche un risultato concreto di quanto stiamo investendo ogni giorno nelle competenze dei nostri professionisti e nell’innovazione tecnologica, per introdurre procedure mini-invasive e personalizzate per la diagnosi e la cura dei piccoli pazienti più piccoli con cardiopatie congenite».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Paziente
Pediatria
Specializzazioni mediche
Salute
Francesco Locati
Francesca Raimondi
Domenico Sirico
Giovanni XXIII di Bergamo