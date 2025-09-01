Fenomeno delle «dita bianche», controlli gratuiti al «Papa Giovanni XXIII»

Gli appuntamenti si svolgeranno nella mattinata di sabato 27 settembre 2025 ed è necessario prenotare telefonando al 035/267 6666 (da lunedì a venerdì, ore 14-15), fino ad esaurimento posti. Possono accedere alle visite coloro che presentano pallore cutaneo alle dita di mani e piedi o alle orecchie, seguito da cianosi o arrossamento, tipici del fenomeno di Raynaud, scatenato dal freddo e/o da stress emotivo. Sono ammessi anche pazienti già con diagnosi di sclerodermia per eventuale consulto. Non serve prescrizione medica.

«La prevenzione e la diagnosi precoce fanno la differenza – spiega Massimiliano Limonta, responsabile Reumatologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII –. Il nostro centro, specificamente dedicato alla diagnosi e al trattamento della sclerodermia, si inserisce nel contesto di un grande ospedale generalista che consente l’approccio globale e multidisciplinare a questa malattia rara. Dal 2017 siamo riconosciuti come ”Scleroderma Unit“ e oggi seguiamo circa 300 pazienti».

La Giornata del Ciclamino

Ciclamini

(Foto di Rebecca Niver su Unsplash) La Giornata del Ciclamino è l’evento simbolo del Gils, che da metà settembre a fine ottobre porterà in oltre 60 piazze italiane il ciclamino, fiore simbolo dell’Associazione, per raccogliere fondi a sostegno della ricerca. «Oltre alla sensibilizzazione – sottolinea Paola Canziani, presidente GILS – la giornata è un’occasione per garantire controlli gratuiti negli ospedali aderenti, favorendo diagnosi precoci e cure tempestive. Non possiamo che ringraziare l’Asst Papa Giovanni XXIII, il dottor Limonta e i suoi collaboratori per avere, anche quest’anno, reso possibile un servizio di prevenzione che consentirà d’intercettare i primi sintomi della malattia, indirizzando le persone interessate a intraprendere adeguati percorsi di cura».