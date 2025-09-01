Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
La salute / Bergamo Città
Lunedì 01 Settembre 2025

Fenomeno delle «dita bianche», controlli gratuiti al «Papa Giovanni XXIII»

IN OSPEDALE. In occasione della Giornata del Ciclamino 2025 promossa dal Gils, il Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, l’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo offre 45 visite gratuite per un consulto rivolto a chi convive con le “dita bianche” (fenomeno di Raynaud), possibile sintomo precoce di sclerodermia.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il fenomeno della “dita bianche”
Il fenomeno della “dita bianche”

Bergamo

Gli appuntamenti si svolgeranno nella mattinata di sabato 27 settembre 2025 ed è necessario prenotare telefonando al 035/267 6666 (da lunedì a venerdì, ore 14-15), fino ad esaurimento posti. Possono accedere alle visite coloro che presentano pallore cutaneo alle dita di mani e piedi o alle orecchie, seguito da cianosi o arrossamento, tipici del fenomeno di Raynaud, scatenato dal freddo e/o da stress emotivo. Sono ammessi anche pazienti già con diagnosi di sclerodermia per eventuale consulto. Non serve prescrizione medica.

«La prevenzione e la diagnosi precoce fanno la differenza – spiega Massimiliano Limonta, responsabile Reumatologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII –. Il nostro centro, specificamente dedicato alla diagnosi e al trattamento della sclerodermia, si inserisce nel contesto di un grande ospedale generalista che consente l’approccio globale e multidisciplinare a questa malattia rara. Dal 2017 siamo riconosciuti come ”Scleroderma Unit“ e oggi seguiamo circa 300 pazienti».

La Giornata del Ciclamino

Ciclamini
Ciclamini
(Foto di Rebecca Niver su Unsplash)

La Giornata del Ciclamino è l’evento simbolo del Gils, che da metà settembre a fine ottobre porterà in oltre 60 piazze italiane il ciclamino, fiore simbolo dell’Associazione, per raccogliere fondi a sostegno della ricerca. «Oltre alla sensibilizzazione – sottolinea Paola Canziani, presidente GILS – la giornata è un’occasione per garantire controlli gratuiti negli ospedali aderenti, favorendo diagnosi precoci e cure tempestive. Non possiamo che ringraziare l’Asst Papa Giovanni XXIII, il dottor Limonta e i suoi collaboratori per avere, anche quest’anno, reso possibile un servizio di prevenzione che consentirà d’intercettare i primi sintomi della malattia, indirizzando le persone interessate a intraprendere adeguati percorsi di cura».

Maggiori informazioni su piazze e ospedali coinvolti sono disponibili su www.sclerodermia.net o chiamando l’800080266.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Malattia
Medicina preventiva
Giovanni XXIII di Bergamo
Paola Canziani
Rebecca Niver
ASST Papa