Lunedì 01 Settembre 2025
Fenomeno delle «dita bianche», controlli gratuiti al «Papa Giovanni XXIII»
IN OSPEDALE. In occasione della Giornata del Ciclamino 2025 promossa dal Gils, il Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, l’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo offre 45 visite gratuite per un consulto rivolto a chi convive con le “dita bianche” (fenomeno di Raynaud), possibile sintomo precoce di sclerodermia.
Gli appuntamenti si svolgeranno nella mattinata di sabato 27 settembre 2025 ed è necessario prenotare telefonando al 035/267 6666 (da lunedì a venerdì, ore 14-15), fino ad esaurimento posti. Possono accedere alle visite coloro che presentano pallore cutaneo alle dita di mani e piedi o alle orecchie, seguito da cianosi o arrossamento, tipici del fenomeno di Raynaud, scatenato dal freddo e/o da stress emotivo. Sono ammessi anche pazienti già con diagnosi di sclerodermia per eventuale consulto. Non serve prescrizione medica.
«La prevenzione e la diagnosi precoce fanno la differenza – spiega Massimiliano Limonta, responsabile Reumatologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII –. Il nostro centro, specificamente dedicato alla diagnosi e al trattamento della sclerodermia, si inserisce nel contesto di un grande ospedale generalista che consente l’approccio globale e multidisciplinare a questa malattia rara. Dal 2017 siamo riconosciuti come ”Scleroderma Unit“ e oggi seguiamo circa 300 pazienti».
La Giornata del Ciclamino
La Giornata del Ciclamino è l’evento simbolo del Gils, che da metà settembre a fine ottobre porterà in oltre 60 piazze italiane il ciclamino, fiore simbolo dell’Associazione, per raccogliere fondi a sostegno della ricerca. «Oltre alla sensibilizzazione – sottolinea Paola Canziani, presidente GILS – la giornata è un’occasione per garantire controlli gratuiti negli ospedali aderenti, favorendo diagnosi precoci e cure tempestive. Non possiamo che ringraziare l’Asst Papa Giovanni XXIII, il dottor Limonta e i suoi collaboratori per avere, anche quest’anno, reso possibile un servizio di prevenzione che consentirà d’intercettare i primi sintomi della malattia, indirizzando le persone interessate a intraprendere adeguati percorsi di cura».
Maggiori informazioni su piazze e ospedali coinvolti sono disponibili su www.sclerodermia.net o chiamando l’800080266.
