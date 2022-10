In Humanitas Gavazzeni l’open day dedicato alla chirurgia dell’obesità

In occasione dell’evento «Bariatric Surgery Day» ideato dalla Fondazione Sicob (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità) per la settimana dal 24 al 29 ottobre, Humanitas Gavazzeni ha organizzato per giovedì 27 ottobre una giornata di Open Day in ospedale destinata alle persone interessate al percorso proposto dal Centro Obesità.