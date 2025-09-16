In ospedale a Treviglio screening gratuiti per malattie cardiovascolari

Promuovere l’informazione, la prevenzione, lo screening e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, aterosclerosi e prevenzione di ictus e infarto. È lo scopo dell’Asst Bergamo Ovest nel partecipare all’«Open week cardiovascolare», promosso dalla «Fondazione Onda» e in programma dal 26 settembre al 2 ottobre a Treviglio, con gazebo informativi in piazza Cameroni ed esami gratuiti in ospedale.

Gli screening sono previsti nei pomeriggi del 30 settembre e 2 ottobre, previa prenotazione dal 19 settembre con una mail a [email protected], fino a esaurimento dei posti Un evento che vede in campo anche l’associazione «Cuore e vita», oltre a cardiologi, chirurghi vascolari e infermieri di famiglia e comunità. Saranno offerti lo screening cardiovascolare - ecocolordoppler dei tronchi sovraortici o ecografie aorta addominale: gli screening sono previsti nei pomeriggi del 30 settembre e 2 ottobre, previa prenotazione dal 19 settembre con una mail a [email protected], fino a esaurimento dei posti. Questi esami sono riservati alle donne residenti nel territorio dell’Asst Bergamo Ovest, che non li hanno eseguiti negli ultimi 12 mesi e hanno indicazione medica all’esecuzione.

Elettrocardiogramma gratuiti

Il 27 settembre, nell’area Cardiologia del poliambulatorio dell’ospedale di Treviglio, dalle 9 alle 12 elettrocardiogrammi gratuiti, usufruibili da tutti e prenotabili dal 23 settembre con messaggio whatsapp al 375.6481622. Il 28 Settembre in piazza Cameroni dalle 9 alle 12,30, al gazebo organizzato in collaborazione con l’associazione «Cuore e vita» sarà possibile effettuare gratuitamente test per colesterolo e glicemia e misurare la pressione arteriosa.