Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
La salute / Pianura
Martedì 16 Settembre 2025

In ospedale a Treviglio screening gratuiti per malattie cardiovascolari

PREVENZIONE. Dal 26 settembre al 2 ottobre offerti da Asst e Fondazione Onda: prenotazione obbligatoria. In piazza i gazebo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Treviglio, in ospedale screening gratuiti per malattie cardiovascolari
Treviglio, in ospedale screening gratuiti per malattie cardiovascolari

Promuovere l’informazione, la prevenzione, lo screening e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, aterosclerosi e prevenzione di ictus e infarto. È lo scopo dell’Asst Bergamo Ovest nel partecipare all’«Open week cardiovascolare», promosso dalla «Fondazione Onda» e in programma dal 26 settembre al 2 ottobre a Treviglio, con gazebo informativi in piazza Cameroni ed esami gratuiti in ospedale.

Gli screening sono previsti nei pomeriggi del 30 settembre e 2 ottobre, previa prenotazione dal 19 settembre con una mail a [email protected], fino a esaurimento dei posti

Un evento che vede in campo anche l’associazione «Cuore e vita», oltre a cardiologi, chirurghi vascolari e infermieri di famiglia e comunità. Saranno offerti lo screening cardiovascolare - ecocolordoppler dei tronchi sovraortici o ecografie aorta addominale: gli screening sono previsti nei pomeriggi del 30 settembre e 2 ottobre, previa prenotazione dal 19 settembre con una mail a [email protected], fino a esaurimento dei posti. Questi esami sono riservati alle donne residenti nel territorio dell’Asst Bergamo Ovest, che non li hanno eseguiti negli ultimi 12 mesi e hanno indicazione medica all’esecuzione.

Elettrocardiogramma gratuiti

Il 27 settembre, nell’area Cardiologia del poliambulatorio dell’ospedale di Treviglio, dalle 9 alle 12 elettrocardiogrammi gratuiti, usufruibili da tutti e prenotabili dal 23 settembre con messaggio whatsapp al 375.6481622. Il 28 Settembre in piazza Cameroni dalle 9 alle 12,30, al gazebo organizzato in collaborazione con l’associazione «Cuore e vita» sarà possibile effettuare gratuitamente test per colesterolo e glicemia e misurare la pressione arteriosa.

Il dg dell’Asst Bergamo Ovest, Giovanni Palazzo, sottolinea: «Fare prevenzione, soprattutto per le malattie cardiovascolari, è importante ma pure semplice. Grazie al controllo degli stili di vita, soprattutto in coloro che presentano fattori di rischio o familiarità, si possono evitare danni cardiovascolari importanti». D’accordo Antonella Villa, direttrice dell’Ostetricia e Ginecologia: «Le malattie cardiovascolari hanno più fattori di rischio che sono stati nel tempo identificati e hanno una potenziale reversibilità: oggi tali malattie sono considerate spesso prevedibili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Salute
Malattia
Cardiache
Servizio Medico
Medicina preventiva
Antonella Villa
Giovanni Palazzo
Asst
Fondazione Onda