Lotta all’osteoporosi, Moc d’avanguardia a Treviglio

La novità rappresenta un grande passo avanti nella diagnostica dell’osteoporosi: l’apparecchiatura, infatti, è dotata di software innovativi (Tbs e Frax) che contribuiscono in modo significativo a migliorare la valutazione delle caratteristiche strutturali dello scheletro definendo più precisamente i soggetti a rischio frattura per fragilità.

Cosa è l’osteoporosi

L’osteoporosi è una patologia che colpisce una larga fascia di popolazione e comporta un peggioramento oggettivo della qualità della vita dei pazienti; pertanto una tempestiva e precisa diagnosi contribuisce a gestire al meglio le conseguenze cliniche dell’utenza. aPresso la Struttura complessa di Medicina Nucleare dell’Ospedale di Treviglio – spiega Silvia Seghezzi, direttore del Reparto – è da poco attiva un’apparecchiatura MOC di ultima generazione, che rappresenta per la nostra azienda la possibilità di formulare diagnosi precoce e stratificazione del rischio di frattura, a servizio in particolare della popolazione femminile«.

«La nuova apparecchiatura Moc dell’Ospedale dei Treviglio – prosegue Giovanni Palazzo, direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest – rappresenta un importante passo avanti nella diagnosi e nel trattamento dell’osteoporosi. Grazie alla tecnologia avanzata infatti, possiamo offrire ai nostri pazienti, una migliore e più capillare valutazione del rischio, con conseguente diagnosi e indicazione terapeutica adeguata. La nostra azienda, si dimostra ancora una volta un’eccellenza nell’ambito della Medicina Nucleare, poiché siamo in grado di garantire diagnosi accurate e tempi di attesa ridotti - offrendo prestazioni anche di sabato - grazie ad agende modulari aperte mensilmente. L’attrattività aziendale è in grado di soddisfare un bacino d’utenza ben più ampio della ASST di nostra competenza, andando ad accogliere utenti provenienti dalle province di Cremona, Milano e Brescia».

A chi è prescritta più comunemente la Moc?

Alle donne in post-menopausa; a persone con fattori di rischio per osteoporosi; a persone sottoposte a particolari terapie oppure con patologie già note (per esempio la celiachia). È sempre utile rivolgersi al proprio medico di Medicina Generale per chiarire l’indicazione all’esame e la tempistica.