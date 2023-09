Lotta contro il cancro al seno, la campagna della Lilt tra visite gratuite e percorsi di sostegno

Poco meno di 500 prestazioni sanitarie gratuite tra visite senologiche e percorsi di sostegno psicologico (489 per l’esattezza), in 13 Comuni della provincia, dalle Valli alle Città alla Pianura, presso 23 punti di erogazione e con la collaborazione di 11 strutture. Con queste attività, il 25 settembre entra nel vivo la Campagna Nastro Rosa 2023 di Lilt Bergamo. E, con essa, il 6° appuntamento di «Insieme si può. Insieme funziona 2023».

Tutto pronto per il via

Si parte il 22 settembre alle 18, con un incontro aperto al pubblico presso la Sala Lombardia di Ats Bergamo, in Via Gallicciolli 4. Una chiacchierata tra esperti e cittadini intorno al cancro al seno, alle possibilità di prevenzione e alle corrette modalità di cura. Parteciperanno Lucia De Ponti, Lilt Bergamo e Irene Kalb, una paziente coraggiosa. Ci sono poi Elena Lombarda di Ats Bergamo, Ivana Marinoni, Case manager in Asst Bergamo Est, Antonella Martinelli, Responsabile corso di laurea in fisioterapia Asst PG23 e Marcella Messina, Presidente Conferenza dei Sindaci provincia di Bergamo. E partecipano anche le specialiste: Cinzia Monti, Radiologa in Humanitas Gavazzeni, Valeria Perego, Psicologa e psicoterapeuta in Politerapica e Lilt Bergamo, Elena Rota Caremoli, Oncologa in Asst PG23, Caterina Valerii, Senologa in Asst PG23. Stimola la discussione, Pasquale Intini di Politerapica e Lilt Bergamo.

Anche in diretta streaming

Con loro si parlerà di tutto. Soprattutto della necessaria presa in carico della donna e della sua sofferenza fisica, psicologica e relazionale. I lavori saranno trasmessi anche in diretta streaming sui canali social di Lilt Bergamo e delle strutture che organizzano con lei la campagna: Associazione Cure Palliative, Associazione Italiana Laringectomizzati, Associazione Oncologica Bergamasca, Associazione Amici di Gabry, Associazione Insieme con il sole dentro e Politerapica - Terapie della Salute. Il pubblico presente in sala e quello che seguirà i lavori da remoto potrà partecipare in modo attivo, con domande e commenti.

Il cancro al seno

Questo tumore rimane il più diffuso, in assoluto, in Italia. 55.700 i nuovi casi nel 2022, con una crescita dello 0,5% rispetto al 2020. Oggi sono 834.154 le donne che soffrono di questo tumore nel nostro Paese. Siamo di fronte ad una situazione molto grave per la salute della donna. Una condizione poi che colpisce la donna in modo particolarmente crudele: il cancro al seno aggredisce una zona simbolo della sua identità femminile e il seno che ha la possibilità di nutrire una nuova vita, diventa l’origine del pericolo di morte. Abbiamo però motivi di ottimismo. Oggi la sopravvivenza a 5 anni di chi è colpito da questo tumore è dell’88%. Grazie allo screening e alla maggior consapevolezza delle donne, la maggior parte di questi tumori è diagnosticata in fase iniziale, quando il trattamento chirurgico può essere più spesso conservativo e la terapia adottata più efficace. Ancora una volta, quindi, prevenzione e diagnosi precoce risultano le armi più potenti per affrontare in modo efficace il cancro.

La Campagna Nastro Rosa

L’obiettivo della Campagna è promuovere la cultura della salute e la prevenzione da una parte e mettere concretamente a disposizione prestazioni sanitarie gratuite, dall’altra. Le visite senologiche sono riservate alle donne che non rientrano nelle fasce di età previste dallo screening mammografico. Gli incontri e i percorsi di sostegno psicologico sono invece aperti a tutti: donne, familiari, caregiver. Le prestazioni sono disponibili fino ad esaurimento. Per accedere al servizio è necessario prenotarsi dal 25.9.2023. Le visite senologiche possono essere prenotate sul sito di Lilt Bergamo https://legatumoribg.it/. Per gli incontri di sostegno psicologico si deve inviare una mail a [email protected].