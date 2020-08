Mai abbassare la guardia Nemmeno in vacanza

Anche in epoca di convivenza con il Covid-19, se siamo in vacanza non dobbiamo abbassare la guardia sulla prevenzione e sulla tutela della nostra salute in generale. Ferite, infezioni, allergie…l’inconveniente è sempre dietro l’angolo e si può verificare anche in luoghi all’apparenza «tranquilli», per cui nella nostra valigia, nel nostro trolley o nel nostro zaino non deve mai mancare un kit di pronto soccorso con cui affrontare l’eventuale emergenza sanitaria, in attesa di sottoporla – nel caso ce ne sia l’effettiva necessità – all’attenzione di un medico.

Un kit personalizzato