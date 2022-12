Malattie reumatologiche, molti ignorano di averle

Nel nostro Paese oltre un milione di persone vive ignorando di avere una malattia reumatologica. La causa? Le diagnosi tardive: in media passano anche 7 anni per individuare un caso di fibromialgia o di artrite psoriasica. Per scoprire una spondilite anchilosante trascorrono fino a 5 anni mentre per la sclerosi sistemica e l’artrite reumatoide gli anni d’attesa sono «solo» rispettivamente 3 e 2. Inoltre la situazione è stata aggravata dalla pandemia che ha impattato, e in alcuni momenti bloccato, l’ordinaria assistenza ai pazienti.