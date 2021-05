Melanoma, incontro online e visite per la valutazione

In occasione della giornata 2021 contro il melanoma, Politerapica - Terapie della Salute, Lilt Bergamo onlus e «Insieme con il Sole dentro», mettono in campo iniziative rivolte ai cittadini per favorire la corretta conoscenza e prevenire la malattia.

I tumori della pelle possono essere insidiosi ed estremamente pericolosi. Il melanoma è meno comune rispetto agli altri carcinomi cutanei ma presenta rischi molto maggiori per la sopravvivenza. Spesso assomiglia ai comuni nei che tendono però ad aumentare velocemente di dimensioni con aspetti di irregolarità nella colorazione, nella forma e nei bordi.

Gli strumenti più potenti per combattere il melanoma sono la prevenzione e la diagnosi precoce. La prima si può fare, adottando comportamenti corretti. La seconda permette di applicare trattamenti meno invasivi e aumenta notevolmente le possibilità di guarigione, riducendo i tassi di mortalità. Lo screening dermatologico eseguito con regolarità rappresenta, in ogni caso, uno strumento fondamentale per la cura di questa malattia per uomini e donne di ogni età.