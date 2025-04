Non solo anziani, la cataratta colpisce anche la mezza età

Da molti anni questo appuntamento, organizzato dal dottor Miroslaw Kacerik e dal dottor Giulio Leopardi, si propone di offrire al pubblico dei convenuti (medici oculisti, infermieri professionali, ferristi di sala operatoria e ortottisti/assistenti di oftalmologia) un panorama, quanto più ampio ed esauriente possibile, sugli argomenti oftalmologici di massima attualità attraverso un’attenta disamina degli ultimi contributi della letteratura con ampio spazio alla pratica clinica.

Quest’anno, in particolare, le presentazioni sono state accompagnate da una seduta chirurgica «live» in collegamento con la sala operatoria della sede congressuale dato che in Life Source è da anni operativa una struttura ambulatoriale (Life Clinic) con una sala operatoria dotata della più moderna ed avanzata dotazione strumentale sia diagnostica sia chirurgica.

Le tecniche chirurgiche

L’edizione 2025 del congresso è stata dedicata all’intervento di cataratta con un esauriente excursus sulle tecniche chirurgiche, che negli ultimi anni sono diventate sempre meno invasive, essendo oggi arrivate ad utilizzare brecce corneosclerali o corneali da due millimetri o anche meno.

L’argomento « cataratta» nasce dall’esigenza di sensibilizzare ed aggiornare il mondo dell’oftalmologia su una patologia largamente diffusa tra i cittadini, non solo tra gli anziani, ma oggi anche tra persone di mezza età in piena attività lavorativa e di relazione che hanno esigenze di ottima capacità visiva con un limitato utilizzo di occhiali correttivi. Di conseguenza si impone l’esigenza di utilizzare cristallini artificiali calcolati «su misura» del paziente da operare. Nel pomeriggio di venerdì 11 infatti, sempre presso il centro congressi Life Source, si è tenuto un seminario sulle formule di calcolo da utilizzare per i cristallini artificiali con due relatori che dedicano ampio spazio della loro professione allo studio di queste regole.

Il riscontro migliore dell’utilità di questo appuntamento è stata senz’altro la larga partecipazione di oculisti, di personale infermieristico e di ortottisti provenienti da ogni parte della Lombardia, che hanno poi dato vita ad un vivace dibattito che ha accompagnato sia le relazioni sia ancor più gli interventi trasmessi in diretta. Ciascun relatore e ciascun chirurgo ha quindi potuto dare ampio spazio alle proprie esperienze personali confrontandosi con le osservazioni di un pubblico particolarmente qualificato.