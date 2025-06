Obesità, in un caso su due farmaci efficaci al primo colpo

«Nel nostro Paese, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, 1 adulto su 2 è in sovrappeso, circa 23 milioni di persone, mentre 6 milioni, quasi il 12% della popolazione, soffre di obesità

«Nel nostro Paese, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, 1 adulto su 2 è in sovrappeso, circa 23 milioni di persone, mentre 6 milioni, quasi il 12% della popolazione, soffre di obesità. Una condizione complessa, per troppo tempo considerata difficile da gestire, spesso, in passato, con un tasso di oltre il 70% di fallimento nelle terapie iniziali - dichiara Gianluca Aimaretti, presidente della Società Italiana di Endocrinologia (Sie) e direttore del Dipartimento di Medicina Translazionale (Dimet) dell’Università del Piemonte Orientale -.Oggi, grazie a farmaci di nuova generazione, stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione terapeutica che, oltre a offrire una speranza concreta a milioni di persone, promette anche di trasformare radicalmente la gestione della salute metabolica e cardiovascolare. Non si tratta più solo di perdere peso, ma di offrire soluzioni personalizzate che tengano conto del profilo metabolico e del rischio cardiaco di ciascun paziente - sottolinea -. Tuttavia, nonostante i recenti progressi abbiano portato a risultati mai visti, proprio in termini di peso, migliorando la comorbilità, e persino riducendo la mortalità cardiovascolare, c’è ancora una variabilità individuale in termini di risposta ai farmaci antiobesità. Anche con quelli più efficaci non esiste una soluzione ’universalè e tentativi ed errori per la selezione delle terapie comportano ancora un aumento dei costi e del rischio di effetti collaterali - aggiunge -. Lo sviluppo di un approccio di medicina di precisione è pertanto necessario per ottimizzare i risultati in termini di perdita di peso e individuare i pazienti che rispondono meglio a un intervento specifico».