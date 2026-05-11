«Papa Giovanni», nasce «La Stanza della Vita»: per i familiari dei pazienti critici

Un luogo riservato, accogliente e pensato per accompagnare i familiari nei momenti più difficili. È stata inaugurata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo «La Stanza della Vita», uno spazio dedicato ai colloqui tra operatori sanitari e parenti di pazienti ricoverati in condizioni critiche.

La stanza si trova al secondo piano della Piastra, accanto alle Terapie Intensive, ed è stata progettata per offrire ascolto, supporto e maggiore umanità in contesti segnati da dolore e incertezza.

Uno spazio pensato per l’ascolto e la relazione

Arredi essenziali, colori caldi e un’atmosfera raccolta: ogni dettaglio è stato studiato per favorire una comunicazione autentica tra medici, infermieri e famiglie, anche nei colloqui legati alla possibilità di donazione degli organi.

«La qualità dell’assistenza passa anche dalla cura delle relazioni umane», ha sottolineato Luca Lorini, direttore del Dipartimento emergenza-urgenza e area critica dell’Asst Papa Giovanni XXIII.

Per Sergio Vedovati, coordinatore al prelievo e trapianto d’organi, «un ambiente accogliente può favorire un dialogo più sereno e consapevole con le famiglie».

Il progetto degli studenti della Scuola Fantoni

«La Stanza della Vita» nasce da un progetto sviluppato dagli studenti della classe quinta del corso Arredo e Design della Scuola d’Arte Andrea Fantoni di Bergamo, guidati dai docenti Marco Peruta e Tiziana Locatelli.

«Il design può diventare un gesto concreto di attenzione verso le persone», ha evidenziato Mario Bossi, direttore del Cfp Fantoni. «Per gli studenti è stata un’esperienza reale e profondamente coinvolgente», ha aggiunto il docente Marco Peruta.

L’inaugurazione della « Stanza della Vita» all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergam

Il sostegno di Aido e dell’ospedale

Fondamentale anche il contributo di Aido Bergamo, che ha sostenuto la realizzazione dello spazio. «Garantire ascolto e rispetto in momenti così delicati è fondamentale», ha spiegato il presidente provinciale Gianpietro Zanoli.