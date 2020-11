Perdere peso fa male al Covid Rischi più bassi di casi gravi

La chirurgia bariatrica e la conseguente perdita di peso ridurrebbero significativamente il rischio di gravi conseguenze legate all’infezione da Covid 19. A suggerirlo è un nuovo studio realizzato dall’equipe del Centro di Chirurgia dell’Obesità del Policlinico San Marco di Zingonia – centro di eccellenza Sicob (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Mataboliche) tra i più importanti in Italia per casistica e risultati, appena pubblicato sulla rivista scientifica internazionale «Obesity Surgery», la più autorevole e prestigiosa in questo ambito.

«Covid-19 and Obesity: Is Bariatric Surgery Protective? Retrospective Analysis on 2145 Patients Undergone Bariatric-Metabolic Surgery from High Volume Center in Italy (Lombardy)» – questo il titolo dello studio – ha avuto come obiettivo investigare l’incidenza e le conseguenze dell’infezione da Covid 19 in oltre 2.000 pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica. «Come evidenziato da diverse ricerche - sottolinea il dottor Stefano Olmi, responsabile dell’Unità di chirurgia generale e oncologica e del Centro di chirurgia dell’obesità del Policlinico San Marco - l’obesità rappresenta un potenziale fattore di rischio in caso di infezione da Covid 19 e i pazienti obesi richiedono quindi una maggiore vigilanza, una priorità nell’effettuazione di test per la diagnosi di Covid e una terapia più aggressiva . La maggiore fragilità dei pazienti obesi, in particolare nei confronti dell’infezione da Covid 19, deriva da una ridotta elasticità della parete toracica e da una minore efficienza del sistema respiratorio che - come si sa - è un aspetto fondamentale almeno nella prima fase dell’infezione. Ci sono poi anche dati emergenti che indicano che l’obesità è un predittore indipendente di ricovero in unità di terapia intensiva, ventilazione meccanica e morte. Inoltre in un recente studio su un’ampia coorte di pazienti Covid 19 a New York, l’obesità è risultata essere una delle comorbidità associate più comuni nei pazienti ospedalizzati». Da qui l’idea di analizzare - di contro - come invece la perdita importante di peso conseguente alla chirurgia bariatrica potesse influire sulla risposta dei pazienti, anche in termini di complicanze, a un’eventuale infezione da Covid 19.