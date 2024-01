Prorogata la campagna di screening per l’epatite C: coinvolti 300mila bergamaschi

Chi ha ricevuto la lettera di invito a partecipare entro il 31/12/2023 , potranno presentarsi dal 10/01/2024 al 29/02/2024 in uno dei centri indicati per effettuare il prelievo a questo link .

I cittadini nati tra il 1969 e il 1989, non ancora invitati, riceveranno una lettera nei prossimi mesi contenente le indicazioni su come poter aderire alla campagna di screening contro l’epatite C. L’importanza dell’adesione allo screening dell’epatite C risiede principalmente nel fatto che si tratta di un’infezione asintomatica. Tuttavia, è la principale causa di cirrosi e cancro del fegato in Italia.