Salute mentale della donna: test, incontri e iniziative il 10 ottobre

C’è tempo fino a lunedì 7 ottobre per prenotare uno dei trenta appuntamenti gratuiti per test psicologici di screening rivolti alle donne che, in determinate fasi del ciclo vitale, evidenzino segnali di potenziale rischio per depressione o ansia. Chi avrà completato l’iscrizione potrà sottoporsi giovedì 10 ottobre a test psicologici al Matteo Rota di Bergamo, a cura degli specialisti del Dipartimento di Salute mentale del Papa Giovanni XXIII. L’iniziativa rientra nel calendario di appuntamenti dell’(H)-Open Day Salute mentale promosso come ogni anno da Fondazione Onda Ets, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, cui il Papa Giovanni XXIII aderisce, per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

A chi si rivolge

Possono aderire all’iniziativa esclusivamente le donne in gravidanza, nel post-parto (fino al primo anno di vita del bambino) o in menopausa (l’arco temporale che va dalla pre-menopausa accertata ai tre anni successivi all’avvento della menopausa). L’altro requisito è quello di essere residenti a Bergamo città o in uno dei comuni dei Distretti di competenza territoriale del Papa Giovanni XXIII (altri 62 comuni dell’hinterland, Valle Brembana, Valle Imagna e Villa d’Almé).

L’iscrizione è gratuita e non necessita di ricetta medica. Per ricevere un appuntamento è sufficiente scrivere una mail a [email protected] con oggetto «Iniziativa H-Onda» e specificare: nome e cognome, specificare se la richiedente è in gravidanza/post-parto/menopausa, codice fiscale, recapito telefonico, comune di residenza.

Il percorso

Giovedì 10 ottobre, all’orario fissato per l’appuntamento, le donne iscritte dovranno presentarsi all’ambulatorio dipartimentale di Psichiatria Matteo Rota in via Garibaldi 13/15 a Bergamo per sottoporsi ai test psicologici. Se gli specialisti del Papa Giovanni XXIII dovessero rilevare segnali di rischio di una condizione ansioso/depressiva, la donna sarà ricontattata per un successivo consulto psicologico gratuito per un approfondimento ed eventuali indicazioni al trattamento.

Le iniziative