La salute / Bergamo Città
Lunedì 01 Dicembre 2025

Star bene in menopausa: incontri gratuiti a Bergamo

GLI APPUNTAMENTI. Nei Consultori familiari di Borgo Palazzo e Villa D’Almè. L’obiettivo è offrire informazioni corrette, chiarire dubbi e favorire consapevolezza sui cambiamenti legati alla menopausa.

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

Dopo il positivo riscontro degli incontri dedicati alla menopausa proposti lo scorso settembre, l’Asst Papa Giovanni XXIII ripropone nei Consultori Familiari di Bergamo Borgo Palazzo e Villa d’Almè un breve ciclo di approfondimenti gratuiti e aperti a tutte le donne dai 40 anni in su.

La menopausa, pur essendo un passaggio naturale nella vita di ogni donna, continua infatti a essere circondata da dubbi e informazioni non sempre corrette. L’obiettivo degli appuntamenti è creare uno spazio informativo e di confronto sui cambiamenti che caratterizzano questa fase della vita, favorendo una maggiore consapevolezza e un approccio sereno al benessere femminile.

Il programma si articola in due incontri distinti, ciascuno dedicato ad approfondire diversi aspetti del tema «Benessere in menopausa».

Il primo appuntamento, condotto da un’ostetrica e da una ginecologa, approfondirà i cambiamenti fisiologici legati alla menopausa, con particolare attenzione alle variazioni ormonali, ai sintomi iniziali e tardivi e alle possibili complicanze a lungo termine. Verranno inoltre illustrate le opportunità offerte dalla terapia ormonale sostitutiva, soffermandosi su benefici, indicazioni e potenziali effetti collaterali. Un’ampia parte dell’incontro sarà dedicata alla prevenzione, in particolare oncologica, e ai corretti stili di vita per promuovere salute e benessere.

Il secondo appuntamento, guidato da un’ostetrica e da una psicologa, affronterà invece gli aspetti emotivi e psicologici della menopausa, aiutando le donne a riconoscere i nuovi equilibri che spesso emergono in questa fase. È previsto anche un momento pratico con semplici esercizi di rinforzo muscolare e benessere del pavimento pelvico.

Gli incontri saranno proposti in entrambe le sedi dei Consultori familiari secondo il seguente calendario:

Primo incontro
Mercoledì 3 dicembre, dalle 17 alle 18.30, al Consultorio Familiare di Borgo Palazzo (via Borgo Palazzo 130, Padiglione 18A),
oppure lunedì 15 dicembre, dalle 17 alle 18.30, al Consultorio Familiare di Villa d’Almè (via F.lli Calvi 25).

Secondo incontro
Mercoledì 10 dicembre, dalle 17 alle 18.30, al Consultorio Familiare di Borgo Palazzo,
oppure lunedì 22 dicembre, dalle 17 alle 18.30, al Consultorio Familiare di Villa d’Almè.

Gli appuntamenti sono gratuiti e non richiedono iscrizione.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Consultori familiari della ASST Papa Giovanni XXIII:
Consultorio familiare di Borgo Palazzo: Tel. 035.267.6530 – Email: [email protected]
Consultorio familiare di Villa d’Almè: Tel. 035.6313545 – Email: [email protected]

Bergamo
Salute
Medicina
Condizioni mediche
Politica Salute
Sociale
famiglia
ASST Papa Giovanni XXIII