Vaccino antinfluenzale, via in Lombardia: dal 12 ottobre per tutti

È partita giovedì 1° ottobre in Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/2027. Le somministrazioni sono gratuite e, nella prima fase, rivolte alle categorie prioritarie. Dal 12 ottobre la vaccinazione sarà disponibile per tutta la popolazione.

Vaccino gratuito: chi può riceverlo da subito

La campagna si rivolge inizialmente a donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, persone con più di 60 anni e cittadini fragili per condizioni di salute. Tra i destinatari anche i lavoratori per i quali la vaccinazione è raccomandata, tra cui operatori sanitari, forze dell’ordine e personale scolastico.

Nella stagione 2025/2026 in Lombardia sono state somministrate oltre 2,2 milioni di dosi, un nuovo primato regionale.

In Bergamasca è previsto un «vax day» per dare slancio immediato alla campagna antinfluenzale. Sarà sabato 3 ottobre e coinvolge anche le Asst bergamasche: ciascuna organizzerà delle sessioni vaccinali per favorire l’adesione della popolazione. Sono tredici le sedi individuate tra città e provincia. Ci si potrà prenotare attraverso il portale «PrenotaSalute» di Regione Lombardia, ma è garantito anche l’accesso libero in alcune fasce; la giornata è aperta a tutte le persone dai 6 mesi di età in su.

L’Asst Papa Giovanni sarà operativa dalle ore 8 alle 14 nelle Case di comunità di Bergamo-Borgo Palazzo, Bergamo-via Garibaldi (all’ex Matteo Rota), Villa d’Almè, Zogno e Sant’Omobono Terme; oltre ai prenotati, saranno previsti dei posti ad accesso libero (fino a 20 utenti nelle Case di comunità di Bergamo-via Garibaldi, Villa d’Almè, Zogno e Sant’Omobono Terme; fino a 40 nella Casa di comunità di Bergamo-Borgo Palazzo).

Cinque le postazioni predisposte dell’Asst Bergamo Ovest: si potrà ricevere la vaccinazione presso le Casa di comunità di Calusco d’Adda (ore 8,30-11 su prenotazione, ore 11-13 accesso libero), Dalmine (ore 8,30-11 su prenotazione, ore 11-13 accesso libero) e Martinengo (ore 8,30-11 su prenotazione, ore 11-13 accesso libero), ma anche al centro vaccinale di Treviglio in piazzale Ospedale (ore 8,30-12,30 su prenotazione) e allo stand in piazza Garibaldi a Treviglio in occasione della «Festa del volontariato» (ore 15-17 accesso libero).