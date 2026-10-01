Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
La salute / Bergamo Città Giovedì 01 Ottobre 2026

Vaccino antinfluenzale, via in Lombardia: dal 12 ottobre per tutti

SALUTE. Al via dal 1° ottobre in Lombardia la nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Vaccino antinfluenzale, via in Lombardia: dal 12 ottobre per tutti
Da giovedì 1° ottobre in Lombardia è iniziata la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Bergamo

È partita giovedì 1° ottobre in Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/2027. Le somministrazioni sono gratuite e, nella prima fase, rivolte alle categorie prioritarie. Dal 12 ottobre la vaccinazione sarà disponibile per tutta la popolazione.

Vaccino gratuito: chi può riceverlo da subito

La campagna si rivolge inizialmente a donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, persone con più di 60 anni e cittadini fragili per condizioni di salute. Tra i destinatari anche i lavoratori per i quali la vaccinazione è raccomandata, tra cui operatori sanitari, forze dell’ordine e personale scolastico.
Nella stagione 2025/2026 in Lombardia sono state somministrate oltre 2,2 milioni di dosi, un nuovo primato regionale.

In Bergamasca è previsto un «vax day» per dare slancio immediato alla campagna antinfluenzale. Sarà sabato 3 ottobre e coinvolge anche le Asst bergamasche: ciascuna organizzerà delle sessioni vaccinali per favorire l’adesione della popolazione. Sono tredici le sedi individuate tra città e provincia. Ci si potrà prenotare attraverso il portale «PrenotaSalute» di Regione Lombardia, ma è garantito anche l’accesso libero in alcune fasce; la giornata è aperta a tutte le persone dai 6 mesi di età in su.

L’Asst Papa Giovanni sarà operativa dalle ore 8 alle 14 nelle Case di comunità di Bergamo-Borgo Palazzo, Bergamo-via Garibaldi (all’ex Matteo Rota), Villa d’Almè, Zogno e Sant’Omobono Terme; oltre ai prenotati, saranno previsti dei posti ad accesso libero (fino a 20 utenti nelle Case di comunità di Bergamo-via Garibaldi, Villa d’Almè, Zogno e Sant’Omobono Terme; fino a 40 nella Casa di comunità di Bergamo-Borgo Palazzo).

Cinque le postazioni predisposte dell’Asst Bergamo Ovest: si potrà ricevere la vaccinazione presso le Casa di comunità di Calusco d’Adda (ore 8,30-11 su prenotazione, ore 11-13 accesso libero), Dalmine (ore 8,30-11 su prenotazione, ore 11-13 accesso libero) e Martinengo (ore 8,30-11 su prenotazione, ore 11-13 accesso libero), ma anche al centro vaccinale di Treviglio in piazzale Ospedale (ore 8,30-12,30 su prenotazione) e allo stand in piazza Garibaldi a Treviglio in occasione della «Festa del volontariato» (ore 15-17 accesso libero).

L’Asst Bergamo Est punta sui centri vaccinali di Seriate (via Paderno 40), Trescore Balneario (via Ospedale 38) e Gazzaniga (via Manzoni 98), aperti dalle ore 8 alle 20: le fasce 12-14 e 18-20 sono ad accesso libero, le altre dedicate ai prenotati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Gazzaniga
Martinengo
Seriate
Treviglio
Zogno
Organizzazioni Sanitarie
Politica Salute
Salute
Matteo Rota