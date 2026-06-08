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Moda e tendenze / Bergamo Città Lunedì 08 Giugno 2026

Kiko Milano: Madonna è la nuova ambassador

SUL MERCATO USA. Kiko, brand di cosmetica fondato dal Gruppo Percassi e oggi controllato al 70% dal fondo americano L Catterton, ha scelto Madonna come brand ambassador.

Lettura meno di un minuto.
Kiko Milano: Madonna è la nuova ambassador
Madonna posa per Kiko

Origini italiane e una forza inarrestabile. Sono queste le caratteristiche principali che hanno fatto sì che Kiko, brand di cosmetica fondato dal Gruppo Percassi e oggi controllato al 70% dal fondo americano L Catterton, scegliesse Madonna come brand ambassador. L’annuncio è arrivato poco dopo l’uscita del cortometraggio Confessions II — The Film, che precede l’album omonimo.

La regina del pop sarà la protagonista di «The Kiko show», campagna pensata per conquistare il mercato americano. La collaborazione arriva subito dopo quella, commercialmente strategica con Macy’s, icona del retail statunitense. Il lancio è iniziato sabato a Macy’s Herald Square a New York e sull’online macys.com, segnando una tappa significativa nell’espansione del marchio.

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