Kiko Milano: Madonna è la nuova ambassador

Origini italiane e una forza inarrestabile. Sono queste le caratteristiche principali che hanno fatto sì che Kiko, brand di cosmetica fondato dal Gruppo Percassi e oggi controllato al 70% dal fondo americano L Catterton, scegliesse Madonna come brand ambassador. L’annuncio è arrivato poco dopo l’uscita del cortometraggio Confessions II — The Film, che precede l’album omonimo.