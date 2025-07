«A chi hai dato l’ultimo?». Muro del bacio, in centro a Treviglio

A chi hai dato l’ultimo bacio? La domanda, intima e inaspettata, è comparsa su un cartello in via Roma a Treviglio.

La Giornata mondiale del bacio

L’occasione è la Giornata mondiale del bacio e la firma quella della «Scuola libera Bucaneve Èlite», istituto di Verdello. Le risposte non si sono fatte attendere, trasformando un pezzo di cartone in uno specchio dell’anima collettiva. Decine le risposte, scritte a pennarello viola in un angolo di città che è diventato inno all’amore romantico. Con una conferma, però, inequivocabile. L’amore forse più grande, e la risposta certamente più gettonata, è «alla mamma».