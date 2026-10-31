Accordo tra Comune e Bianchi per il «Treviglio bike park»

Un grande parco pubblico attrezzato per le biciclette, con quasi 12mila metri quadrati di verde e un anello ciclabile di 333,35 metri. Tre giri di pedalate, insomma, per completare un chilometro. È il «Treviglio bike park» che nascerà in via delle Battaglie, proprio davanti allo stabilimento della Bianchi. Un’area realizzata dall’azienda dalle bici (e dai capannoni) color celeste, ma aperto a tutti. Situato lungo l’asse che unisce Treviglio a Castel Rozzone, accanto alla ciclabile che rappresenta il tratto locale dell’ambiziosa ciclovia Milano-Monaco di Baviera.

L’intesa

L’opera pubblica sarà modellata con percorsi asfaltati, aree gioco accessibili e una collinetta che funge da tribuna naturale per assistere a eventi: è il cuore dell’accordo urbanistico tra il Comune e la Bianchi. La giunta municipale ha infatti adottato la variante al Piano attuativo del comparto, formalizzando un’intesa che prevede in totale cessioni e interventi a carico della società per un valore stimato in oltre 3,2 milioni di euro, secondo quanto riferisce il Comune.

Le novità

Rispetto al piano precedente, le aree cedute o destinate all’uso pubblico crescono del 45%, superando con le opere stradali i ventimila metri quadrati. A carico della Bianchi ci sarà la costruzione del parco, una nuova rotatoria sulla provinciale e un viale alberato a protezione della vicina chiesa del Sacro Cuore. A ciò si aggiunge il versamento di 70mila euro che il Comune destinerà agli impianti sportivi, a completamento di un piano che aveva già portato, nel 2022, alla riqualificazione dello stadio Zanconti. In cambio, l’azienda ottiene il via libera a riorganizzare gli spazi a parità di volumi. Nessun aumento di superficie o di cubatura rispetto agli accordi pre-variante, ma la possibilità di adeguare il layout dei reparti alle nuove esigenze di sviluppo strategico. Un riassetto che probabilmente è dovuto al mutato scenario del mercato europeo delle due ruote: archiviata l’impennata eccezionale degli anni pandemici, attraversa ora una fase di stagnazione. La risposta di Bianchi è un cambio di strategia che concentra le risorse verso i segmenti premium e gravel.

«Progetto d’eccellenza»