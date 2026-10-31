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Cronaca / Pianura Sabato 31 Ottobre 2026

Accordo tra Comune e Bianchi per il «Treviglio bike park»

L’OPERA. In via delle Battaglie sorgerà un parco pubblico attrezzato per le biciclette, con quasi 12mila metri quadrati di verde e un anello ciclabile di 333,35 metri.

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Filippo Magni
Filippo Magni

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Accordo tra Comune e Bianchi per il «Treviglio bike park»
Un render di come sarà il «Treviglio bike park»

Treviglio

Un grande parco pubblico attrezzato per le biciclette, con quasi 12mila metri quadrati di verde e un anello ciclabile di 333,35 metri. Tre giri di pedalate, insomma, per completare un chilometro. È il «Treviglio bike park» che nascerà in via delle Battaglie, proprio davanti allo stabilimento della Bianchi. Un’area realizzata dall’azienda dalle bici (e dai capannoni) color celeste, ma aperto a tutti. Situato lungo l’asse che unisce Treviglio a Castel Rozzone, accanto alla ciclabile che rappresenta il tratto locale dell’ambiziosa ciclovia Milano-Monaco di Baviera.

L’intesa

L’opera pubblica sarà modellata con percorsi asfaltati, aree gioco accessibili e una collinetta che funge da tribuna naturale per assistere a eventi: è il cuore dell’accordo urbanistico tra il Comune e la Bianchi. La giunta municipale ha infatti adottato la variante al Piano attuativo del comparto, formalizzando un’intesa che prevede in totale cessioni e interventi a carico della società per un valore stimato in oltre 3,2 milioni di euro, secondo quanto riferisce il Comune.

Le novità

Rispetto al piano precedente, le aree cedute o destinate all’uso pubblico crescono del 45%, superando con le opere stradali i ventimila metri quadrati. A carico della Bianchi ci sarà la costruzione del parco, una nuova rotatoria sulla provinciale e un viale alberato a protezione della vicina chiesa del Sacro Cuore. A ciò si aggiunge il versamento di 70mila euro che il Comune destinerà agli impianti sportivi, a completamento di un piano che aveva già portato, nel 2022, alla riqualificazione dello stadio Zanconti. In cambio, l’azienda ottiene il via libera a riorganizzare gli spazi a parità di volumi. Nessun aumento di superficie o di cubatura rispetto agli accordi pre-variante, ma la possibilità di adeguare il layout dei reparti alle nuove esigenze di sviluppo strategico. Un riassetto che probabilmente è dovuto al mutato scenario del mercato europeo delle due ruote: archiviata l’impennata eccezionale degli anni pandemici, attraversa ora una fase di stagnazione. La risposta di Bianchi è un cambio di strategia che concentra le risorse verso i segmenti premium e gravel.

«Progetto d’eccellenza»

La trasformazione dell’area segnerà anche la fine di una parte dello stabilimento storico. A confermarlo è la stessa dirigenza del marchio di proprietà della famiglia Grimaldi. «Una vecchia parte di fabbrica verrà demolita», ha confermato mercoledì 28 ottobre l’amministratore delegato Tony Grimaldi a margine dell’inaugurazione del Museo Bianchi, con i volumi dismessi che lasceranno spazio a aree commerciali. «Ci troviamo di fronte a un progetto d’eccellenza – commenta il sindaco di Treviglio, Juri Imeri – che unisce l’innovazione industriale e la tenuta occupazionale alla qualità urbana e alla sostenibilità ambientale. La collaborazione positiva tra il settore pubblico e la grande dote di un’impresa privata dimostra ancora una volta quanto Treviglio sia una città capace di attrarre investimenti che generano valore condiviso per la comunità».

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