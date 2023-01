Addio a Naida Locatelli, la «Sergentina» di Cologno al Serio aveva 69 anni

Si è spenta mercoledì sera a 69 anni, dopo aver perso una battaglia contro una malattia che combatteva da tre anni. Naida Locatelli era uno dei volti storici del commercio colognese. Per decenni ha gestito la bottega di via Monsignor Drago avviata nel 1941 dalla suocera, che nel 1971 la cedette al figlio, Giacomo Bottazzoli scomparso nel 2011. Sempre dalla suocera ereditò anche il soprannome di «Sergentina» che le venne assegnato quando il marito, Luigi Bottazzoli, fece ritorno dalla guerra. Grazie al suo sorriso che accompagnava gli avventori del suo negozio non appena varcavano la soglia e alla sua cortesia, Naida era entrata nel cuore di intere generazioni di colognesi che all’interno del suo negozio sapevano di poter trovare di tutto: dai giornali ai profumi, dai capi d’abbigliamento ai giocattoli.