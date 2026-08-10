Aggressivo con la madre e i militari: arrestato a Urgnano durante una serata del «Fermento Festival»

I toni con cui discuteva con la madre, alla presenza degli anziani nonni, hanno fatto preoccupare alcuni passanti, durante la serata di «Fermento Festival» di domenica scorsa a Urgnano. Ma all’arrivo dei carabinieri la situazione è degenerata e un 25enne, già noto alle Forze dell’ordine e con una condanna a tre anni e otto mesi per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.Il giovane inizialmente stava discutendo con la madre in modo particolarmente animato: alcuni passanti, pensando la stesse aggredendo, sono intervenuti per bloccato e, in quel frangente, sono arrivati anche i carabinieri della Stazione locale.