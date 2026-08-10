Aggressivo con la madre e i militari: arrestato a Urgnano durante una serata del «Fermento Festival»
URGNANO. Un 25enne arrestato: prima la lite con la madre, poi calci, gomitate e minacce ai carabinieri. Ai domiciliari dopo la direttissima.Lettura meno di un minuto.
I toni con cui discuteva con la madre, alla presenza degli anziani nonni, hanno fatto preoccupare alcuni passanti, durante la serata di «Fermento Festival» di domenica scorsa a Urgnano. Ma all’arrivo dei carabinieri la situazione è degenerata e un 25enne, già noto alle Forze dell’ordine e con una condanna a tre anni e otto mesi per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.Il giovane inizialmente stava discutendo con la madre in modo particolarmente animato: alcuni passanti, pensando la stesse aggredendo, sono intervenuti per bloccato e, in quel frangente, sono arrivati anche i carabinieri della Stazione locale.
Ma il 25enne si è dimostrato aggressivo anche con i militari: insulti, minacce e poi ha provato ripetutamente a colpirli con calci e gomitate. Anche quando l’hanno portato in caserma, ha proseguito con fare aggressivo, prendendo perfino una tastiera da una delle scrivanie per lanciarla contro un carabiniere nonostante le manette. In Tribunale, durante la direttissima per la convalida dell’arresto (come misura cautelare è finito ai domiciliari) il 25enne si è scusato: «Ho sbagliato, quando bevo inizio a gesticolare, voglio andare a farmi aiutare per la mia dipendenza». Inizialmente ha negato di aver spinto o cercato di colpire i militari, per poi ammettere: «Può essere successo». Lo stesso per le minacce.
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