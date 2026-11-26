Al pronto soccorso di Zingonia con una pistola spray al peperoncino: denunciato 46enne
MOMENTI DI APPRENSIONE. Allarme al pronto soccorso del Policlinico San Marco: i carabinieri hanno denunciato un 46enne e sequestrano una pistola spray al peperoncino non conforme.Lettura meno di un minuto.
Osio Sotto
Momenti di apprensione nella tarda serata di martedì 24 novembre al pronto soccorso del Policlinico San Marco di Zingonia, dove è stata segnalata la presenza di un uomo apparentemente armato di pistola. L’intervento dei carabinieri della stazione di Brembate ha portato alla denuncia a piede libero di un 46enne del territorio, con precedenti di polizia, per l’ipotesi di reato di porto illegale di armi od oggetti atti a offendere
L’allarme al pronto soccorso di Zingonia
A far scattare l’intervento dei militari è stata una chiamata al numero unico di emergenza 112, con cui veniva segnalata la presenza di un uomo con una pistola nella sala d’attesa del pronto soccorso. La circostanza aveva suscitato preoccupazione tra i pazienti e il personale sanitario in servizio. All’arrivo dei carabinieri, il 46enne si era già allontanato dall’ospedale a bordo della propria auto. I militari sono riusciti a intercettare e fermare il veicolo lungo le strade della zona.
Sequestrata una pistola spray al peperoncino
Durante la successiva perquisizione dell’auto, i carabinieri hanno trovato all’interno dell’abitacolo un dispositivo nebulizzatore a forma di pistola, caricato con una sostanza urticante. Il dispositivo è risultato privo delle caratteristiche tecniche e dei requisiti di conformità previsti dal decreto ministeriale del 12 maggio 2011, che disciplina gli strumenti di autodifesa a base di spray al peperoncino.
Il dispositivo è stato sottoposto a sequestro penale e il 46enne denunciato all’autorità giudiziaria.
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