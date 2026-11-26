Momenti di apprensione nella tarda serata di martedì 24 novembre al pronto soccorso del Policlinico San Marco di Zingonia , dove è stata segnalata la presenza di un uomo apparentemente armato di pistola . L’intervento dei carabinieri della stazione di Brembate ha portato alla denuncia a piede libero di un 46enne del territorio , con precedenti di polizia, per l’ipotesi di reato di porto illegale di armi od oggetti atti a offendere

L’allarme al pronto soccorso di Zingonia

A far scattare l’intervento dei militari è stata una chiamata al numero unico di emergenza 112, con cui veniva segnalata la presenza di un uomo con una pistola nella sala d’attesa del pronto soccorso. La circostanza aveva suscitato preoccupazione tra i pazienti e il personale sanitario in servizio. All’arrivo dei carabinieri, il 46enne si era già allontanato dall’ospedale a bordo della propria auto. I militari sono riusciti a intercettare e fermare il veicolo lungo le strade della zona.