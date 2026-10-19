Antegnate, schianto all’alba tra un’auto e una moto: deceduto un 35enne
L’INCIDENTE. I soccorsi allertati alle 6 del mattino di lunedì 19 ottobre. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare.Lettura meno di un minuto.
Antegnate
Tragico schianto all’alba di lunedì 19 ottobre ad Antegnate in via Cremona. In uno scontro tra un’auto e una moto è deceduto un motociclista un uomo di 35 anni.
A nulla sono valsi i soccorsi arrivati sul posto con un’ambulanza e due auto mediche. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
Ancora da definire la dinamica di quanto accaduto, al vaglio dei carabinieri di Treviglio.
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