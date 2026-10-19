Antegnate, schianto all’alba tra un’auto e una moto: deceduto un 35enne

Tragico schianto all’alba di lunedì 19 ottobre ad Antegnate in via Cremona. In uno scontro tra un’auto e una moto è deceduto un motociclista un uomo di 35 anni.

A nulla sono valsi i soccorsi arrivati sul posto con un’ambulanza e due auto mediche. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso.