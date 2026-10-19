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Cronaca / Pianura Lunedì 19 Ottobre 2026
in aggiornamento

Antegnate, schianto all’alba tra un’auto e una moto: deceduto un 35enne

L’INCIDENTE. I soccorsi allertati alle 6 del mattino di lunedì 19 ottobre. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Lettura meno di un minuto.
Antegnate, schianto all’alba tra un’auto e una moto: deceduto un 35enne
I carabinieri di Treviglio intervenuti all’alba di lunedì 19 ottobre in via Cremona dove un’auto e una moto si sono scontrate ed è deceduto un 35enne
(Foto di Cesni)

Antegnate

Tragico schianto all’alba di lunedì 19 ottobre ad Antegnate in via Cremona. In uno scontro tra un’auto e una moto è deceduto un motociclista un uomo di 35 anni.

A nulla sono valsi i soccorsi arrivati sul posto con un’ambulanza e due auto mediche. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Ancora da definire la dinamica di quanto accaduto, al vaglio dei carabinieri di Treviglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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