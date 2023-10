Aperto il maxi rondò sull’ex statale 11, un «8» per risolvere il nodo degli incroci

Mancano solo le finiture e il sistema di illuminazione per completare un’opera costata un milione e 780mila euro, a carico della grande catena di distribuzione che si insedierà. L’intervento è stato suddiviso in 10 fasi, proprio per garantire lo scorrimento del traffico sulla strada che collega anche con Caravaggio. Di fatto, più che di una grande rotatoria si tratta della fusione di due rondò, con forma a otto, sui quali si innestano complessivamente sette uscite, alcune delle quali molto trafficate. Sono stati eliminati il semaforo e il piccolo svincolo che indirizzavano i veicoli lungo la ex statale 11 e la zona dove si trovano ospedale, rsa e polo scolastico. Ciò permetterà di risolvere il grosso dei problemi viari attuali e futuri, rendendo più fluidi i flussi di traffico, nonostante l’incremento stimato del numero di auto, legato all’insediamento del nuovo supermercato.

Il progetto in questione è stato realizzato dall’ingegnere Massimo Percudani, specializzato in analisi del traffico. È una rotatoria con la quale si vogliono risolvere le criticità legate alla viabilità ma studiata anche per mettere in sicurezza gli studenti che arrivano con i pullman da Caravaggio: sono stati infatti previsti degli spazi dedicati alle fermate dei bus sul lato ovest del rondò, per evitare l’attraversamento verso le scuole. Ieri mattina c’è stato il sopralluogo del sindaco Juri Imeri e dell’assessore all’Urbanistica Alessandro Nisoli: «I tempi sono stati rispettati e la rotatoria aperta senza particolari disagi – ha detto Imeri-. Disagi che sono stati contenuti, ma non va dimenticata la situazione viaria che c’era prima del cantiere. La rotatoria permetterà di migliorare la circolazione e la sicurezza in quel punto della città, inoltre con la Provincia, sono in corso accordi per completare l’intervento fino ad arrivare alle scuole, con ciclabile, marciapiede e messa in sicurezza delle strade. Sarà un comparto più ordinato e attrattivo, sicuro, scorrevole e chi fa polemica troverà da questa Amministrazione una risposta concreta, non fatta di slogan, video e forzature più da spot e da post».