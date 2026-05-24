Auto contro il guardrail dopo la rotonda presa ad alta velocità: illesi tre giovani ad Antegnate

Imboccano a tutta velocità una rotonda e perdono il controllo dell’auto che si schianta contro le protezioni stradali ad Antegnate. Protagonisti tre giovani italiani rimasti illesi nonostante il violento impatto della loro Alfa Romeo Giulia contro il guardrail avvenuto nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 maggio . Stando alle testimonianze raccolte, tra cui quelle di alcuni presenti nei pressi del parcheggio San Rocco vicino a via Milano, la vettura avrebbe affrontato la rotonda a velocità elevata . Dopo aver tenuto la traiettoria in curva, il conducente avrebbe perso aderenza subito dopo l’uscita, finendo contro le barriere di protezione.

L’impatto ha impedito all’auto di finire nel terreno adiacente, dove sono in corso i lavori per la nuova Rsa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 112 e i carabinieri per i rilievi. Sul posto anche Antonio Danelli, delegato alla sicurezza del comune di Antegnate: «A pochi metri stava sopraggiungendo un’altra auto dalla corsia opposta e solo grazie alle barriere si è evitata una tragedia» ha rivelato. La carreggiata e la viabilità è stata ripristinata dopo alcune ore, con l’auto incidentata che è stata rimossa.