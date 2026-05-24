Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Domenica 24 Maggio 2026

Auto contro il guardrail dopo la rotonda presa ad alta velocità: illesi tre giovani ad Antegnate

L’INCIDENTE. Paura nella notte ad Antegnate: l’Alfa Romeo Giulia è finita contro le protezioni stradali vicino al cantiere della nuova Rsa. Sul posto 112 e carabinieri.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Auto contro il guardrail dopo la rotonda presa ad alta velocità: illesi tre giovani ad Antegnate
L’auto dopo lo schianto ad Antegnate: illesi tre giovani

Imboccano a tutta velocità una rotonda e perdono il controllo dell’auto che si schianta contro le protezioni stradali ad Antegnate. Protagonisti tre giovani italiani rimasti illesi nonostante il violento impatto della loro Alfa Romeo Giulia contro il guardrail avvenuto nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 maggio. Stando alle testimonianze raccolte, tra cui quelle di alcuni presenti nei pressi del parcheggio San Rocco vicino a via Milano, la vettura avrebbe affrontato la rotonda a velocità elevata. Dopo aver tenuto la traiettoria in curva, il conducente avrebbe perso aderenza subito dopo l’uscita, finendo contro le barriere di protezione.

L’impatto ha impedito all’auto di finire nel terreno adiacente, dove sono in corso i lavori per la nuova Rsa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 112 e i carabinieri per i rilievi. Sul posto anche Antonio Danelli, delegato alla sicurezza del comune di Antegnate: «A pochi metri stava sopraggiungendo un’altra auto dalla corsia opposta e solo grazie alle barriere si è evitata una tragedia» ha rivelato. La carreggiata e la viabilità è stata ripristinata dopo alcune ore, con l’auto incidentata che è stata rimossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antegnate
trasporti ferroviari
Trasporti
Economia, affari e finanza
Diego Defendini
Antonio Danelli
rappresentanza sindacale aziendale
Alfa Romeo