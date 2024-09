Auto contro moto nel Cremonese, ferito un 55enne di Romano

L’intervento dell’elisoccorso

Sul posto l’automedica dell’ospedale Maggiore di Crema e l’ambulanza della Croce rossa cremasca. Il medico, vista la gravità delle ferite riportate dall’uomo, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il successivo trasferimento all’ospedale di Brescia: le condizioni si sono poi stabilizzate, il 55enne non è in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Pizzighettone.