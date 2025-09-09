Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Martedì 09 Settembre 2025

Bergamo-Treviglio: scatta l’iter verso gli espropri per 500 proprietari

L’AUTOSTRADA . Iniziata la procedura per la dichiarazione di pubblica utilità delle aree da occupare: in albo 30 giorni. I Comuni contrari preparano le osservazioni per la Via.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un rendering del passaggio dell’autostrada all’altezza dello svincolo di Levate
Un rendering del passaggio dell’autostrada all’altezza dello svincolo di Levate

L’iter per la realizzazione della Bergamo-Treviglio procede spedito. Concessioni autostrade lombarde (Cal), la società concedente della grande infrastruttura, ha dato il via all’iter per la dichiarazione di pubblica utilità delle aree che saranno interessate dal passaggio dell’autostrada e che, per questo motivo, saranno soggette ad esproprio, occupazione temporanea o asservimento. Sono circa 500 i proprietari, fra privati cittadini ed enti pubblici, che saranno coinvolti dalla procedura prevista dalla legge.

L’amministratore delegato di Cal, Gianatonio Arnoldi, ha sottoscritto anche una comunicazione che è stata inviata lunedì a tutti gli undici Comuni che saranno interessati dal passaggio dell’autostrada: Fara Gera d’Adda, Treviglio, Pontirolo, Boltiere, Ciserano, Verdellino, Osio Sopra, Osio Sotto, Levate, Dalmine e Stezzano.

Leggi di più sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Boltiere
Fara Gera d'Adda
Levate
Osio Sotto
Stezzano
Economia, affari e finanza
Costruzioni, Proprietà
politica
Enti locali
governo
Cariche pubbliche
Corrado Quarti
Osvaldo Palazzini
Simone Tangorra
Claudia Maria Terzi
Concessioni autostrade lombarde
Coldiretti Bergamo
Confagricoltura Bergamo
ministero dell'ambiente