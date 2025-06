Bimbo di 2 anni da solo in strada a Palosco: la polizia locale lo mette in salvo

Di sicuro inconsapevole del rischio di perdersi che avrebbe potuto correre. Un bambino di due anni, senegalese, è uscito da casa mercoledì a Palosco ed è stato messo in salvo da una pattuglia della polizia locale di Palosco e Bolgare: gli agenti lo hanno raggiunto in via Mornico .

Il bimbo era affidato al fratello 16enne

I genitori non erano in casa in quel momento e il piccolo era sotto la custodia del fratello 16enne che non si era accorto della «fuga». Un residente ha notato il piccolo correre, solo, verso il confine con Mornico e ha informato i vigili. Il piccolo non era lontano da casa, ma si trovava su un’arteria esterna al paese. Dopo pochi istanti gli agenti sono intervenuti: hanno svolto gli accertamenti per risalire ai famigliari, visto che il bambino non aveva ancora imparato a parlare, e poi lo hanno riportato a casa, illeso.