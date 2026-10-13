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Cronaca / Pianura Martedì 13 Ottobre 2026

Boato nella notte a Mozzanica, paura tra i residenti per l’assalto al bancomat. Un ladro gridava: «Veloci, andiamo, veloci!»

FURTO. Intorno alle 2.30 i malviventi sono entrati in azione alla ex Banca Popolare di Sondrio ora Bper e sono scappati con il bottino.

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Boato nella notte a Mozzanica, paura tra i residenti per l’assalto al bancomat. Un ladro gridava: «Veloci, andiamo, veloci!»
Il bancomat fatto saltare nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre a Mozzanica in piazza Locatelli
(Foto di Cesni)

Mozzanica

Alcuni residenti dicono di aver sentito un boato fortissimo e poi di aver visto scappare due persone con il passamontagna e la luce frontale. Alcuni hanno sentito distintamente più volte la voce di una terza persona che li aspettava in un’auto e che urlava: «Veloci, andiamo, veloci!».

Attimi di paura per molti residenti del centro di Mozzanica nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre, quando verso le 2.30 è entrata in azione la banda del botto. Preso di mira il bancomat della filiale della ex Banca Popolare di Sondrio, ora Bper, in Piazza Locatelli, in pieno centro paese. Il rumore dell’esplosione li ha svegliati e quelli più vicini all’edificio dell’istituto di credito sono stati anche testimoni oculari della fuga dei tre ladri con il bottino.

Ancora non si conosce l’entità della somma rubata, sono ingenti i danni alla struttura della banca, come si vede distintamente dalle foto.

Stanno indagando i carabinieri di Treviglio.

Boato nella notte a Mozzanica, paura tra i residenti per l’assalto al bancomat. Un ladro gridava: «Veloci, andiamo, veloci!»
Gli ingenti danni al bancomat della Bper fatto saltare nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre a Mozzanica in piazza Locatelli
(Foto di Cesni)
Boato nella notte a Mozzanica, paura tra i residenti per l’assalto al bancomat. Un ladro gridava: «Veloci, andiamo, veloci!»
Il bancomat della Bper fatto saltare nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre a Mozzanica in piazza Locatelli
(Foto di Cesni)

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