Boato nella notte a Mozzanica, paura tra i residenti per l’assalto al bancomat. Un ladro gridava: «Veloci, andiamo, veloci!»

Alcuni residenti dicono di aver sentito un boato fortissimo e poi di aver visto scappare due persone con il passamontagna e la luce frontale. Alcuni hanno sentito distintamente più volte la voce di una terza persona che li aspettava in un’auto e che urlava: «Veloci, andiamo, veloci!».

Attimi di paura per molti residenti del centro di Mozzanica nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre, quando verso le 2.30 è entrata in azione la banda del botto. Preso di mira il bancomat della filiale della ex Banca Popolare di Sondrio, ora Bper, in Piazza Locatelli, in pieno centro paese. Il rumore dell’esplosione li ha svegliati e quelli più vicini all’edificio dell’istituto di credito sono stati anche testimoni oculari della fuga dei tre ladri con il bottino.