Bruciano i rifiuti nello stabilimento di Grassobbio, per domare il rogo 30 vigili del fuoco - Foto

Il suono delle sirene ha squarciato la calda notte estiva, mentre nel cielo si è alzata una densa nube di fumo, visibile anche dalla superstrada, e un forte odore di bruciato si è diffuso nei dintorni. Attimi di apprensione a Grassobbio , nella serata di mercoledì 12 agosto, per un incendio divampato nello stabilimento della Geco , azienda che si occupa di smaltimento rifiuti. Scattato l’allarme, per domare le fiamme sono intervenuti una trentina di vigili del fuoco , con un maxi dispiegamento di forze e ben sette squadre da Bergamo, Dalmine, Romano di Lombardia e Medolago : le operazioni, rese difficoltose anche dal caldo, sono proseguite durante la notte, per la messa in sicurezza e le verifiche necessarie ad escludere la presenza di focolari residui.

Stando ad una prima ricostruzione, erano circa le 21 quando, per cause ancora in fase di accertamento, è scoppiato l’incendio. A prendere fuoco sarebbero stati alcuni rifiuti stoccati in un’area secondaria, in attesa di essere trattati. Tra questi, ci sarebbe anche materiale plastico e cartaceo: proprio la carta avrebbe contribuito alla rapida propagazione dell’incendio. In quel momento lo stabilimento di via Boschetti, nell’area industriale del paese, era chiuso e fortunatamente non risultano persone ferite. «Geco si è attivata immediatamente per fornire supporto e collaborazione - spiega il presidente di Geco, Marco Facchetti -. Nostro personale è prontamente accorso presso lo stabilimento di Grassobbio. Dovremo ancora quantificare i danni, ma, stando alle prime informazioni disponibili, le fiamme avrebbero interessato un deposito secondario, dove sono collocati i rifiuti in attesa di essere trattati e separati dall’apposito impianto. Quando è partito l’innesco, era tutto chiuso e spento nello stabilimento. Non ci sono persone coinvolte».